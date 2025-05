Candidatul naționalist la președinție și casele. În celelalte alegeri importante de pe 18 mai, un favorit la turul doi în Polonia se afundă în probleme

Karol Nawrocki, susținut de partidul naționalist Lege și Justiție (PiS), se află sub tirul acuzațiilor pentru că nu a spus clar câte apartamente deține și că este posibil să fi achiziționat unul în schimbul îngrijirii unui pensionar cu handicap. Presa a descoperit ulterior că această persoană locuia într-un azil de bătrâni, scrie publicația Politico.

După câteva zile de acoperire negativă, Nawrocki a ținut miercuri o conferință de presă în care a insistat că a cumpărat apartamentul legal, dar că el și soția sa îl vor dona în scopuri caritabile. Cu toate acestea, campania sa, care a luat avânt în ultimele săptămâni, este acum într-un moment de cumpănă, subliniază Politico.

Problema imobiliară este încă o lovitură pentru istoric, a cărui credibilitate a fost deja afectată de rapoartele privind efortul său bizar de a-și promova cartea despre crima organizată într-un interviu televizat cu un expert care s-a dovedit a fi Nawrocki deghizat.

Nu a avut noroc nici după întâlnirea cu Donald Trump în Biroul Oval de săptămâna trecută, care a fost umbrită atunci când Casa Albă a postat ulterior o imagine generată de inteligența artificială a lui Trump ca papă.

Nawrocki se află în urma primarului Varșoviei, Rafał Trzaskowski, cu 7 puncte procentuale, potrivit sondajului realizat de POLITICO înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale din 18 mai. Primii doi candidați trec în turul al doilea la 1 iunie – care, în prezent, pare să fie o confruntare între Trzaskowski și Nawrocki.

Acesta din urmă este susținut din România de George Simion, cel care a postat de altfel în martie o fotografie cu Nawrocki la o cafea, în Bruxelles.

An excellent conversation in #Brussels w/ @NawrockiKn, future President of #Poland.

Together, 🇷🇴🤝🇵🇱, as a strong united front.

Both nations need leaders who take action for the good of both our peoples.



Our friendship & partnership will be more solid than ever.#democracy pic.twitter.com/UtBOI7CjU3