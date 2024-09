„Canibalul din Volgograd” s-a întors acasă, după ce a luptat în Ucraina / Câte crime au fost comise în Rusia de puşcăriaşii eliberați pentru a merge pe front

Rusul Dmitri Malîşev, locuitor al regiunii Volgograd, condamnat la 25 de ani de închisoare pentru crimă şi canibalism şi graţiat de preşedintele Vladimir Putin pentru că a luptat în războiul din Ucraina, s-a întors în oraşul său natal, a anunţat duminică presa locală, preluată de EFE și Agerpres.

„Da, s-a întors după ce a fost rănit (…) Am vorbit personal cu el. Are probleme la mandibulă şi o schijă în braţ. Pare să fie sub tratament medical. Alaltăieri l-am văzut într-un magazin şi ne-am salutat”, a declarat şeful administraţiei locale, Fiodor Kadoba, pentru portalul local de ştiri V1.ru.

El a adăugat că Malîşev l-a asigurat că va reveni pe front după ce îşi va recupera sănătatea.

Cazul „canibalului din Volgograd” a zguduit societatea rusă în urmă cu un deceniu: după ce şi-a ucis în bătaie o cunoştinţă din Tadjikistan cu o rangă pentru că i-ar fi propus să facă sex, i-a smuls inima şi a prăjit-o într-o tigaie, proces pe care l-a înregistrat pe video.

Justiţia rusă l-a condamnat la 25 de ani de închisoare, dintre care 15 trebuia să-i execute într-o închisoare de înaltă securitate, dar după începerea războiului a fost recrutat pentru a fi trimis să lupte în Ucraina.

50 de oameni uciși în Rusia de puşcăriaşii eliberați din închisori pentru a merge pe front

Recrutarea puşcăriaşilor, o practică promovată de compania rusă de mercenari Wagner, a stârnit îngrijorări serioase în Rusia din cauza seriei de infracţiuni comise de unii dintre aceştia la întoarcerea de pe câmpul de luptă.

După asasinarea unei fetiţe de 12 ani în regiunea rusă Kemerovo de un fost puşcăriaş întors de pe frontul din Ucraina, şefa Comisiei pentru familie şi protecţia copilului din Duma de Stat (camera inferioară a parlamentului federal rus), Nina Ostanina, a avertizat în iunie că această situaţie s-ar putea agrava şi a cerut autorităţilor ruse să „îşi asume responsabilitatea de a proteja cetăţenii de infractori ca acesta” prin „monitorizare constantă” şi ajutându-i să se reintegreze pe piaţa muncii.

De asemenea, ea a propus un proiect de lege care sa reglementeze aceasta chestiune.

„Trebuie să acţionăm fără întârziere. Coşmaruri ca acesta nu pot fi permise să se întâmple din nou. Copiii noştri merită o viaţă sigură şi protecţie împotriva criminalilor nemiloşi”, a spus ea.

Potrivit media online independentă Viorstka, în ultimii doi ani, aproximativ 50 de persoane au murit din cauza veteranilor de război de pe frontul din Ucraina recrutaţi în închisorile ruse.

Victimele sunt de obicei membri de familie sau vecini, crimele fiind comise din motive casnice şi având adeseori legătură cu consumul de alcool.