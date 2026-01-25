Capitala Groenlandei, în întuneric total din cauza unei pene de curent care a afectat tot orașul

Capitala Groenlandei, Nuuk, a suferit o pană de curent la nivel municipal sâmbătă seara, care, potrivit furnizorului local de utilități Nukissiorfiit, a fost cauzată de un accident, informează Reuters.

Potrivit martorilor oculari, pană de curent a avut loc simultan în întreg orașul.

Nukissiorfiit a anunțat în timpul nopții că rețeaua de transport a fost afectată de un vânt puternic și a apelat la o centrală electrică de urgență.

Ulterior, compania a precizat, în zorii zilei de duminică, că întregul oraș a fost din nou alimentat cu electricitate, apă și încălzire.

Perturbarea a avut loc după o actualizare a directivelor autorităților groenlandeze de pregătire pentru situații de urgență la începutul săptămânii, ca răspuns la interesul exprimat de președintele american Donald Trump de a achiziționa teritoriul danez.