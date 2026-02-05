Căpitanul rus care n-a făcut „absolut nimic” pentru a evita coliziunea cu un petrolier al SUA și-a aflat sentința

Nava „Solong”, tractată în port de Paza de Coastă britanică după coliziunea cu petrolierul american, FOTO: Michal Wachucik / PA Images / Profimedia

Căpitanul unei nave portcontainer care s-a izbit anul trecut de un petrolier american în largul coastelor estice ale Marii Britanii anul trecut a fost condamnat joi la 6 ani de închisoare pentru provocarea morții unui membru al echipajului prin neglijență gravă, transmite Reuters.

Cetățeanul rus Vladimir Motin, în vârstă de 59 de ani, era căpitanul navei „Solong”, sub pavilion portughez, care a lovit petrolierul „Stena Immaculate”, aflat la ancoră în Marea Nordului în data de 10 martie 2025.

Motin a fost arestat și pus sub acuzare patru zile mai târziu pentru provocarea morții cetățeanului filipinez Mark Pernia, în vârstă de 38 de ani, membru al echipajului „Solong”. Trupul lui Mark Pernia, în vârstă de 38 de ani, nu a fost găsit și se este presupus decedat. Ceilalți 15 membri de echipaj ai navei comandate de Motin au fost ruși și filipinezi, în timp ce echipajul petrolierului este în întregime american.

După un proces la instanța Old Bailey din Londra, Motin a fost declarat vinovat luni și a revenit joi pentru pronunțarea pedepsei, când judecătorul Andrew Baker i-a spus că Pernia a murit „sub comanda ta … și din cauza neglijenței tale grave”.

Căpitanul rus pledase nevinovat la acuzația de omor din culpă prin neglijență gravă.

Căpitanul rus Vladimir Motin, într-o schiță făcută în timpul procesului, FOTO: Elizabeth Cook / PA Images / Profimedia

Ce i-au imputat procurorii căpitanului rus de navă

Procurorul Tom Little a declarat în fața instanței că moartea lui Pernia a fost „în întregime evitabilă”.

„Ar fi fost încă în viață dacă nu ar fi existat conduita grav neglijentă a omului din boxa acuzaților”, le-a spus Little juraților.

Procurorul a afirmat că „Solong” se afla pe un curs de coliziune cu „Stena Immaculate” cu peste o jumătate de oră înainte de impact. Procurorul a precizat de asemenea că nava americană transporta „cantități foarte mari de combustibil de aviație”.

Little a mai spus instanței că Motin îi datora lui Pernia o obligație de grijă în calitate de căpitan al navei Solong și pentru că se afla „singur de cart pe puntea de comandă” înainte de coliziunea fatală.

„În cele din urmă, nu a făcut nimic, absolut nimic, pentru a evita coliziunea”, a adăugat Little.

Faptul că un marinar rus se afla la comanda unei nave care a lovit un petrolier american ce transporta combustibil pentru armata americană a dat naștere la unele speculații, dar purtătorul de cuvânt al premierului britanic Keir Starmer a declarat că nu au fost observate indicii despre vreun sabotaj.