Carburanții au depășit 8,5 lei pe litru în benzinăriile din România / Ne așteaptă și alte scumpiri? Ce spune Consiliul Concurenței

Sancțiunile impuse asupra Lukoil au dus la creșterea cotațiilor internaționale ale carburanților, în special ale motorinei, iar prețurile depășesc în aceste zile 8,5 lei pe litru în benzinăriile din România. Consiliul Concurenței se așteaptă însă la o calmare a acestor prețuri, pe măsură ce se vor găsi soluții pentru situația Lukoil. Pe de altă parte, însă, de la 1 ianuarie va crește din nou acciza la carburanți, ceea ce va duce la noi scumpiri la pompă.

Cotațiile internaționale ale motorinei au crescut cu 21% față de acum o lună, iar cele ale benzinei, cu 10%. Aceasta după sancțiunile impuse de SUA asupra activităților internaționale ale Lukoil.

În benzinăriile din România, prețurile au crescut și ele, mai ales la motorină. Spre exemplu, în benzinăriile MOL Valea Cascadelor, Rompetrol Valea Oltului și OMV Timișoara din sectorul 6 al Capitalei, sortimentul de motorină premium, cel mai scump, costă 8,58 lei. La Lukoil Prelungirea Ghencea, litrul de motorină premium este 8,35 lei, iar, la Petrom Drumul Taberei, 8,37 lei.

Motorina standard costă și peste 8 lei/litru, mai exact: 8,02 lei la MOL, OMV și Rompetrol, 7,99 lei la Lukoil și 7,95 la Petrom.

Prețul benzinei a ajuns 8,37 lei în stațiile Rompetrol, MOL și OMV, 8,28 lei la Lukoil și 8,14 lei la Petrom, pentru sortimentul premium.

Benzina standard este 7,64 lei la Rompetrol, OMV și MOL, 7,58 lei la Lukoil și 7,56 lei pe litru la Petrom.

Aceste prețuri sunt valabile pentru vineri, 21 noiembrie, potrivit aplicației Monitorul Prețurilor la Carburanți, dezvoltată de Consiliul Concurenței. Prețurile din benzinăriile aceleiași companii pot varia cu plus/minus 10%.

Taxele încasate de stat reprezintă peste jumătate din prețurile de la pompă

Într-un răspuns la solicitarea HotNews, reprezentanții OMV Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților, amintesc că peste jumătate din prețurile de la pompă reprezintă accize și TVA pe care le stabilește și le încasează statul român.

„Compania noastră aplică o politică de prețuri moderate, evitând transferul integral al creșterilor internaționale către consumatori. Prețul carburanților este influențat în principal de cotațiile internaționale ale produselor petroliere, aflate în prezent într-o perioadă de volatilitate accentuată, și include taxe care reprezintă, în prezent, aproximativ 50% la motorină și 55% la benzină”, spune OMV Petrom.

Guvernul are în plan o nouă majorare a accizei de la 1 ianuarie, ceea ce va duce la o scumpire suplimentară de aproximativ 34 de bani pe litru pentru benzină și de 30 de bani pe litru pentru motorină, potrivit publicației e-nergia.ro. Ultima creștere a accizei a avut loc la 1 august.

Prețurile din benzinării din România sunt sub media europeană: 1,49 euro pe litru la benzină și 1,57 euro pe litru la motorină, media UE fiind 1,64 euro, respectiv 1,58 euro pe litru, potrivit publicației Oil Bulletin a Comisiei Europene.

Consiliul Concurenței se așteaptă la o calmare a prețurilor

„Am văzut în ultimele zile o creștere a prețurilor angro pe piața europeană, legată probabil de introducerea sancțiunilor. Este vorba de cotațiile Platts la benzină și motorină, care au crescut. În același timp, barilul nu a crescut, deci pe piața petrolului, materia primă, cea care determină prețul, nu s-a scumpit. De-asta așteptarea mea este că în foarte scurtă perioadă prețurile își vor reveni”, a afirmat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, în urmă cu o săptămână.

Într-adevăr, cotațiile futures ale carburanților arată că, pe piața internațională, se așteaptă scăderi în următoarele luni atât în ceea ce privește prețul angro al motorinei, cât și cel al benzinei, însă situația este volatilă.

Totuși, Consiliul Concurenței monitorizează piața din România, pentru a nu exista scumpiri nejustificate.

„Urmărim situația, cerem informații de la companii, ne uităm ce se întâmplă în alte țări, ne uităm cum sunt variațiile la noi față de alte țări. Monitorizăm atent situația și companiile știu asta, am avut discuții cu ei”, a mai arătat Chirițoiu.

Guvernul pregătește o ordonanță pentru a lămuri situația Lukoil din România

În ceea ce privește situația Lukoil, România va fi solidară în aplicarea sancţiunilor, a afirmat, joi, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu.

„Până săptămâna viitoare va fi pregătit un proiect, cel mai probabil de ordonanţă, care va stabili un mecanism general aplicabil în situaţii de acest fel”.

Dogioiu a adăugat că de acest subiect se ocupă un grup de lucru, coordonat de Ministerul de Externe.

Sancțiunile intră în vigoare pe 21 noiembrie pentru rafinărie și pe 13 decembrie pentru benzinării, a mai precizat guvernul.