Chirițoiu: Nu există vreun motiv pentru scumpirea carburanților, odată cu sancțiunile asupra Lukoil, deoarece cotațiile petrolului nu s-au modificat

Cotațiile barilului de petrol nu s-au modificat odată cu anunțul privind sancțiunile impuse companiei Lukoil, astfel că nu există niciun motiv pentru care companiile să scumpească benzina și motorina, a afirmat, vineri, Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței. Deși prețul angro al carburanților a crescut în ultimele zile, oficialul Concurenței se așteaptă la o calmare a pieței.

„Am văzut în ultimele zile o creștere a prețurilor angro pe piața europeană, legată probabil de introducerea sancțiunilor. Este vorba de cotațiile Platts la benzină și motorină, care au crescut. În același timp, barilul nu a crescut, deci pe piața petrolului, materia primă, cea care determină prețul, nu s-a scumpit. De-asta așteptarea mea este că în foarte scurtă perioadă prețurile își vor reveni”, le-a spus Chirițoiu jurnaliștilor.

Potrivit acestuia, atâta timp cât prețul petrolului rămâne tot în zona 60-65 dolari pe baril, nu există niciun motiv pentru care prețurile să crească.

„Se va calma piața, se va vedea că sancțiunile nu vor avea efecte în piață, vom găsi și noi, și bulgarii, și alții – sârbii au și ei o problemă la rafinăria NIȘ, deci se vor găsi soluții sunt convins și atunci piețele se vor calma. Deci cred că este o perturbare pentru o perioadă scurtă”.

„Urmărim situația, cerem informații de la companii, ne uităm ce se întâmplă în alte țări, ne uităm cum sunt variațiile la noi față de alte țări. Monitorizăm atent situația și companiile știu asta, am avut discuții cu ei”, a completat Chirițoiu.

Dacă Lukoil va vinde activitățile, tranzacția va fi obligatoriu analizată de Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine.

„Depinde de cine ar prelua. Decizia va fi fie la noi, fie la Comisia Europeană. Dacă este vorba de toate activele Lukoil atunci probabil va fi în analiza Comisiei Europene, dar dacă activele din România se vând separat atunci s-ar putea să fie o aprobare la nivel național. Oricum vom fi în colaborare cu Comisia Europeană. Momentan nu există nicio notificare. La noi, cel care a ajuns la o înțelegere pentru a cumpăra, vine și ne notifică”, a spus oficialul Concurenței.

MOL, Hellenic Petroleum și fondul de investiții Carlyle sunt interesate să preia activitățile Lukoil România

Anterior, în cadrul unei conferințe, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spusese că există cel puțin trei companii interesate să preia operațiunile din România ale companiei rusești.

„Unele și-au manifestat interesul doar pentru benzinării, altele doar pentru rafinărie. Sunt discuții între entități private”, a menționat ministrul.

Potrivit informațiilor HotNews, este vorba despre MOL, care are deja un lanț de 230 de benzinării în România, Carlyle – companie care, prin Black Sea Oil and Gas, extrage gaze din Marea Neagră, și Hellenic Petroleum, care nu este prezentă pe piața din România.

Despre interesul manifestat de Carlyle a scris și Reuters.