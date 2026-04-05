Carburantul trebuie raționalizat „de pe acum”, crede Traian Băsescu: „Noi facem o mare greșeală”

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, duminică, că intervențiile asupra prețului carburanților sunt „o mare greșeală” și că mai degrabă ar fi oportună o raționalizare a consumului „de pe acum ca să nu ajungem la criză”.

Duminică, la TVR Info, Băsescu a spus că semnalele de alarmă care vin dinspre Comisia Europeană „sunt corecte” și că este necesară o raționalizare a consumului de carburant.

„Hai să fim corecți! Trebuie raționalizat de pe acum ca să nu ajungem la criză (…). Adică, spre exemplu, dumneavoastră să luați un rezervor de benzină pe lună, ca să îl aveți. Marea problemă, toți se reped la preț, «hai să reducem prețul!», or eu vă spun, e o mare eroare. Vă spun ca om care 12 ani a trăit în industria asta și a fost acolo unde e rezultatul acestei industrii. Am dus țiței de la locul de exploatare, la locul de rafinare”, a declarat fostul președinte.

„Marea problemă nu este prețul”

Traian Băsescu consideră că „marea problemă” este disponibilitatea carburantului, nu prețul în sine.

„Marea problemă nu este prețul. Marea problemă este să ai combustibil, or noi facem o mare greșeală – și europenii, din demagogie, fac o mare greșeală, intervenții pe preț, «hai să îl limităm!», «hai să îl plafonăm!», «.hai să îl reducem!». Este o mare greșeală”, a continuat el.

Băsescu crede că restricțiile pot face companiile să se orienteze către piețe unde nu există astfel de măsuri, ceea ce riscă să ducă în cele din urmă la o penurie.

„Piața trebuie lăsată în așa fel încât cei care se ocupă cu importul de motorină și benzină să le convină să îl facă, pentru că dacă le introducem restricții nu neapărat nu vor mai aduce, vor aduce pentru cei care nu introduc restricții – și tu ai făcut poporul fericit că ai redus cu 30 de bani, dar te trezești că peste două săptămâni nu mai ai motorină pentru că o dau în Bulgaria, care n-a introdus restricții. Am dat un exemplu”, a mai declarat fostul președinte Traian Băsescu.

Politico a scris recent că Dan Jorgensen, comisarul european pentru energie, le-a trimis miniștrilor de resort din țările membre ale UE o scrisoare în care le solicită să ia în calcul să mișcoreze consumul de petrol și gaze, mai ales în sectorul transporturilor, ca să se pregătească pentru „o potențială pertubare prelungită” din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

În România, Guvernul a aprobat vineri o ordonanță de urgență pentru a reduce acciza la motorină cu 30 de bani. În același timp, pentru a compensa această scădere, a fost impusă o taxă de solidaritate asupra veniturilor excepționale obținute din comercializarea țițeiului.