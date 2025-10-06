Cardinalul care conduce diplomația Vaticanului acuză Israelul de comiterea unui „masacru” în Gaza și deplânge neputința comunității internaționale

Cardinalul Pietro Parolin, fotografiat în timpul unei slujbe ce a fost ținută pe 5 iulie 2025 la Casoria, o localitate din provincia Napoli, FOTO: Salvatore Esposito / Zuma Press / Profimedia Images

Diplomatul Vaticanului cu cel mai înalt rang a criticat dur „masacrul în curs” comis de Israel în Gaza, în declarații care marchează una dintre cele mai ferme condamnări ale Bisericii Catolice la adresa războiului purtat de Israel împotriva grupării militante Hamas, transmite agenția Reuters.

Într-un interviu acordat la doi ani de la atacul sângeros comis de Hamas asupra comunităților din sudul Israelului, cardinalul Pietro Parolin a calificat acele atacuri drept „inumane și de neapărat”, cerând totodată Hamas să elibereze ostaticii israelieni pe care încă îi mai ține în captivitate.

„Cei care sunt atacați au dreptul să se apere, dar chiar și apărarea legitimă trebuie să respecte principiul proporționalității”, a declarat Parolin, secretarul de stat al Vaticanului și unul dintre principalii colaboratori ai papei Leon al XIV-lea.

„Războiul purtat de armata israeliană pentru a elimina militanții Hamas ignoră faptul că lovește o populație în mare parte lipsită de apărare, deja împinsă la limită, într-o zonă în care clădirile și locuințele sunt reduse la moloz”, a spus el.

„Este… limpede că comunitatea internațională este, din nefericire, neputincioasă, iar țările care ar avea cu adevărat capacitatea de a exercita influență nu au acționat până acum pentru a opri masacrul în desfășurare”, a declarat Parolin pentru publicația oficială a Vaticanului.

Vaticanul a criticat tot mai răspicat campania militară a Israelului din Fâșia Gaza

Vaticanul, care are ambasade în numeroase capitale, folosește de obicei un limbaj precaut atunci când abordează conflicte, preferând să evite vizibilitatea mediatică și să acționeze pe căi diplomatice discrete.

Însă Papa Leo, ales în luna mai după moartea papei Francisc, și-a intensificat criticile la adresa campaniei Israelului în Gaza.

El a cerut Israelului să permită intrarea unei cantități mai mari de ajutoare umanitare și a ridicat problema situației din Gaza în cadrul unei întrevederi cu președintele israelian Isaac Herzog, în luna septembrie.

Parolin a adăugat: „Nu este suficient să spunem că ceea ce se întâmplă este inacceptabil și apoi să continuăm să permitem să se întâmple. Trebuie să ne întrebăm serios asupra legitimității… de a continua să furnizăm arme care sunt folosite împotriva civililor”. El nu a menționat numele niciunei țări.

Israel a atacat Gaza după atacul condus de Hamas în 2023, în urma căruia aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise și 251 luate ostatice, potrivit datelor israeliene.

Campania Israelului a ucis peste 67.000 de oameni în Gaza, majoritatea civili, potrivit autorităților sanitare din Gaza.