Care a fost cel mai gros strat de zăpadă din România ultimilor 15 ani și când au fost -21 de grade Celsius la București în ianuarie

Aceste zile sunt cele mai reci de la începutul iernii, vor mai fi și temperaturi de sub -20 de grade și stratul de zăpadă trece de 1,5 metri grosime la munte. ANM a publicat câteva recorduri de frig și de strat de zăpadă pentru luna ianuarie în România ultimilor ani. Când au fost 63 de cm de zăpadă la București? Unde au fost -34 de grade în 2015?

Recorduri pentru stratul de zăpadă în ianuarie

Cel mai mare strat de zăpadă măsurat în ianuarie oriunde în România în ultimii ani a fost de 2,5 metri la Bâlea Lac, în 2019 și 2021. Acum cinci ani, ninsoarea a fost atât de puternică în munții Făgăraș, încât s-a depus în mai puțin de o zi un strat nou de 70 cm grosime, scriu cei de la ANM.

În 2019 a fost strat de zăpadă de 229 cm la stația meteo montană Cuntu, în munții Țarcu din vestul țării, la peste 1.400 m alt.

În anii când a nins mult mai puțin în prima lună din an, stratul de zăpadă la Bâlea Lac nu a trecut de 110 cm.

Harta stratului de zapada in 11 ianuarie 2017 (sursa ANM)

Pentru zonele de câmpie, recordul este din prima lună a lui 2010, (strat de zăpadă de peste 70 cm grosime în jumătatea de nord a județului Constanța) și din 2019 (nordul Moldovei, radarul Bârnova, aproape de Iași).

Recordul pentru București este din 11 ianuarie 2017: strat de zăpadă de 63 cm grosime la stația meteo Filaret.

La Bâlea Lac este în general cel mai gros strat de zăpadă din România în primele săptămâni din an, însă în 2026 este invers: Omu 155 cm, Bâlea Lac 111 cm.

Cele mai reci nopți de ianuarie

A fost uriașă diferența dintre cea mai caldă lună ianuarie din ultimii 15 ani și cea mai rece. Media pe țară a fost de +3,3 C în ianuarie 2023 și de -5,9 C în ianuarie 2017.

Cea mai scăzută temperatură măsurată în ultimii 15 ani în ianuarie în România a fost -34,6 C la Întorsura Buzăului, în 2015. Tot atunci, la Baraolt a fost înregistrată o maximă super-scăzută: -15,1 C.

Acum nouă ani au fost minime de -32 C la întorsura Buzăului, -29,2 grade la Omu și -21,7 C la București Băneasa. Întorsura Buzăului a avut de mai multe ori minime apropiate de -30 grade Celsius în ultimii 15 ani.

Tot în ianuarie 2017 au fost și maxime ale zilei extrem de scăzute, demne de iernile din anii 80: -15.9 grade la Baraolt, -10.2 grade în București Afumați și -23.1 grade la Vf. Omu, mai arată datele ANM pentru prima lună din an.

Miercurea Ciuc a avut de mai multe ori maxime de sub -13, -14 grade Celsius.

În cea mai caldă lună ianuarie, cea de acum trei ani, temperaturile nu au coborât timp de 31 de zile sub -17 C la Omu, -12 C la Miercurea Ciuc și nici sub -4 C la București.

Sursa foto: Dreamstime.com