Urmează „cea mai rece noapte de la începutul iernii”, anunță meteorologii / De când se mai încălzește vremea

Noaptea de luni spre marți va fi cea mai geroasă de la începutul acestui sezon de iarnă, cu temperaturi minime ce vor coborî sub -20 de grade, marți dimineață, a anunțat meteorologul Mihai Timu, la Antena3.

Toată țara se va afla începând cu ora 20.00 până mâine dimineață, la ora 10.00, sub alertă cod galben de ger, cele mai scăzute temperaturi.

„Noaptea următoare va fi cea mai rece de la începutul acestui sezon de iarnă. Estimăm ger în aproape toată țara, poate în extremitatea de sud-vest și pe litoral să avem minime undeva pe la minus 7- minus 9 grade, dar în restul țării vom coborî sub pragul de ger și estimăm minime la nivelul întregii țări, cuprinse în marea lor majoritate între minus 19 și minus 9 grade”, a declarat meteorologul Mihai Timu, la Antena3.

Cel mai frig va fi în Transilvania și zona de munte, pentru că acolo stratul de zăpadă este consistent, a spus meteorologul.

De când se încălzește

Meteorologul de la ANM a precizat că vremea se încălzi ușor începând de miercuri, însă de la finele săptămânii se va răci din nou.

„O încălzire mai apreciabilă ar fi miercuri, joi și vineri, mai ales pentru partea de sud-vest a țării. Acolo maximele vor începe să tindă spre 8, 10 posibil și 12 grade Celsius. O nouă răcire a vremii este preconizată spre finalul săptămânii, când masa de aer foarte rece dinspre est va reveni, ceea ce va influența mai ales regiunile extracarpatice”, a spus Timu.

El adăugat că va urma un episod de ninsori pentru marți și în noaptea de marți spre miercuri, în mare parte din țară.

„Ne așteptăm ca de mâine până poimâine să se depună chiar 10-15 cm de zăpadă, urmând ca apoi, pe fondul încălzirii, să nu mai avem numai ninsori, ci și precipitații sub formă de lapoviță și chiar ploaie care să favorizeze depunerile de polei, mai ales în jumătatea de nord a țării. Deci, iată că ne așteaptă câteva zile, totuși, cu vreme destul de severă”, a conchis meteorologul.