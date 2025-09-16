Care a fost ultimul film în care a jucat Robert Redford înainte să moară

Robert Redford într-o secvență din filmul „The Old Man & the Gun” (2018), unul dintre ultimele din cariera sa, FOTO: Fox Searchlight / Planet / Profimedia Images

Legendarul actor american Robert Redford a apărut în ultimul său rol în 2019, într-un film care a devenit timp de aproape doi ani lungmetrajul cu cele mai mari încasări din istorie, relatează revista Variety.

Ultimul său rol de actor pe ecran a fost în Avengers: Endgame, în care și-a reluat rolul personajului Alexander Pierce și s-a alăturat într-o apariție cameo altor veterani ai Universului Marvel, precum Michael Douglas și Tilda Swinton.

În iulie 2019 Avengers: Endgame a depășit pragul de încasări de 2,79 miliarde de dolari, devenit cel mai mare succes comercial din istoria cinematografiei. El a fost depășit din nou de filmul Avatar original al lui James Cameron, după ce acesta a fost relansat în China în martie 2023.

Înspre sfârșitul carierei sale Redford a avut roluri principale în filmul A Walk in the Woods (2015), care a devenit un succes surpriză în zona filmelor independente, în timp ce pentru The Old Man & the Gun (2018) a primit din nou recenzii pozitive din partea criticilor de film.

El și-a dat de asemenea vocea pentru comedia de antologie Omniboat: A Fast Boat Fantasia, fără să apară pe ecran.

Ultimul film pentru care s-a speculat că ar putea câștiga Premiul Oscar

Însă unul dintre cele mai bune roluri ale sale a fost într-un film din 2013. La decenii după ce realizase clasicele pentru care a devenit unul dintre cei mai cunoscuți actori din lume, Redford și-a dovedit rezistența dramatică și angajamentul total față de actorie în epopeea captivantă de supraviețuire din 2013, All Is Lost, semnată de J.C. Chandor, un film cu un singur personaj.

Redford a acceptat proiectul, cel mai solicitant rol fizic din întreaga sa carieră, pe când avea peste 70 de ani și a insistat să-și facă singur cascadoriile, o decizie care a dus la pierderea parțială a auzului.

Interpretarea a fost salutată de mulți critici drept cea mai bună din cariera sa, deși, în cele din urmă, a fost omis de la nominalizarea pentru cel mai bun actor la Oscaruri – poate și pentru că Redford însuși a fost reticent să facă campanie pentru premiu.

El a câștigat singurul său Premiu Oscar la vârsta de 40 de ani, însă nu ca actor, ci ca regizor. Filmul Ordinary People (1980), despre destrămarea unei familii din clasa mijlocie superioară după moartea unui fiu, i-a adus Oscarul pentru cel mai bun regizor chiar la debutul său regizoral.

Pe lângă premiul pentru Redford ca regizor, Ordinary People a câștigat alte trei Oscaruri, inclusiv pentru cel mai bun film. El avea să primească de asemenea un Oscar onorific pentru întreaga carieră din partea Academiei Americane de Film și Științe Cinematografice în 2002.

Robert Redford a murit marți dimineața la ferma sa din statul american Utah, după ce în ultimii ani s-a retras din lumina reflectoarelor. Avea 89 de ani.