Care e situația luni pe aeroporturile europene afectate de atacul cibernetic masiv din weekend, care a dus la cozi și anulări de zboruri

Călătorii așteaptă în terminalul 4 al aeroportului Heathrow, la vest de Londra, pe 20 septembrie 2025. Marile aeroporturi europene, inclusiv Bruxelles, Berlin și Heathrow din Londra, au fost afectate sâmbătă de „perturbări cibernetice”. Credit line: Justin Tallis / AFP / Profimedia Images

Unele dintre cele mai mari aeroporturi din Europa s-au străduit duminică să revină la operațiuni normale după ce un atac cibernetic major a perturbat sistemele automate de check-in, Bruxelles cerând companiilor aeriene să anuleze jumătate dintre plecările programate pentru luni din cauza problemelor persistente, transmite agenția Reuters.

Vineri, hackerii au vizat furnizorul de sisteme de check-in și îmbarcare Muse al Collins Aerospace, companie deținută de gigantul american RTX (fosta Raytheon Technologies), perturbând operațiunile pe aeroportul Heathrow din Londra – cel mai aglomerat aeroport din Europa, pe Aeroportul din Berlin și la Bruxelles.

Pasagerii s-au confruntat sâmbătă cu cozi lungi, anulări și întârzieri. Deși perturbările s-au redus semnificativ la Berlin și Heathrow duminică, potrivit oficialilor aeroportuari și datelor disponibile, întârzierile și anulările de zboruri au continuat.

Într-o declarație făcută luni dimineață devreme, Collins Aerospace a spus că lucrează cu cele patru aeroporturi și companiile aeriene afectate, și că se află în faza finală de finalizare a actualizărilor necesare pentru a restabili funcționalitatea completă.

Cele mai mari probleme sunt la Aeroportul Bruxelles

Un purtător de cuvânt al Aeroportului Bruxelles, principalul aeroport internațional al Belgiei, a declarat că Collins Aerospace nu a furnizat încă o versiune sigură și actualizată a software-ului, necesară pentru restabilirea funcționalității complete, ceea ce a determinat aeroportul să solicite anularea unor zboruri luni.

Aeroportul din Bruxelles a anunțat că 50 dintre cele 257 de plecări programate pentru duminică au fost anulate pentru a evita cozile lungi și anulările de ultim moment. Cu o zi mai devreme, 25 dintre cele 234 de zboruri programate pentru plecare au fost anulate, a precizat operatorul aeroportuar.

RTX a spus sâmbătă că lucrează pentru a rezolva problema cât mai rapid posibil și că perturbarea poate fi atenuată prin operațiuni manuale de check-in.

Compania a admis că incidentul a afectat software-ul său Muse, utilizat de mai multe companii aeriene.

Un pasager care aștepta îmbarcarea în Bruxelles a declarat pentru Reuters că perturbarea călătoriei sale a fost minimă.

„Pentru mine, totul a fost ca de obicei. Acei nefericiți care nu au făcut check-in online sau au avut bagaje de predat este posibil să fi așteptat ceva mai mult”, a declarat acesta.

Majoritatea aeroporturilor europene au găsit soluții după atacul cibernetic

Aeroportul Berlin Brandenburg a anunțat duminică faptul că unele probleme persistă, dar că există o soluție manuală de lucru.

„Ocazional apar timpi de așteptare mai mari la check-in, îmbarcare, manipularea bagajelor și recuperarea bagajelor. Întârzierile zborurilor de plecare de astăzi sunt comparabile cu o zi normală de operare”, a transmis aeroportul.

Heathrow a declarat duminică dimineață că se lucrează în continuare pentru a remedia defecțiunea sistemului de check-in și a adăugat că „marea majoritate a zborurilor au continuat să opereze”.

O analiză realizată de furnizorul de date aviatice Cirium a arătat că întârzierile la Heathrow erau „scăzute”, la Berlin „moderate”, în timp ce la Bruxelles erau „semnificative”.

Autoritățile de reglementare regionale au spus că investighează sursa atacului informatic, cel mai recent dintr-o serie de atacuri care au vizat sectoare de la sănătate până la industria auto.