Care este starea răniților în urma exploziei din București. „Cod alb” de urgență în mai multe spitale. Ce înseamnă asta

Doi copii de 12 și 17 ani se află printre cele 13 persoane rănite după explozia puternică produsă vineri într-un bloc din cartierul Rahova din București, unde două etaje s-au prăbușit. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că majoritatea răniților se află în stare critică. În urma deflagrației, trei locatari au murit.

Cei 13 locatari răniți eu fost transferați la spitalele: Universitar, Grigore Alexandrescu, Floreasca, Matei Balș, Militar și Bagdasar.

Trei dintre răniți au suferit arsuri, iar unul dintre ei ar putea fi transferat în străinătate, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, la Antena 3 CNN.

„La Ministerul Sănătății a fost constituită o celulă de criză care include unităţile sanitare care vor primi aceşti pacienţi şi care funcţionează în regim de cod alb de urgenţă. Până în momentul de faţă, colegii de intervenţie mobilă de la faţa locului – serviciile de ambulanţă SMURD, Terapie Intensivă Mobilă – au transferat către unităţile sanitare 13 pacienţi, dintre care doi copii la «Grigore Alexandrescu», în vârstă de 12 şi 17 ani”, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, la Digi 24.

El a precizat că cei mai mulţi pacienţi se află în stare critică.

„Majoritatea pacienţilor transferaţi sunt în stare de urgenţă, critică. Vom avea un tablou mai exact asupra situaţiei după ce aceştia sunt evaluaţi în unităţile de primiri-urgenţe. Un pacient de 76 de ani a fost transferat la Bagdasar-Arseni, cu arsuri severe”, a transmis ministrul Sănătăţii.

Rogobete a precizat că, dacă situaţia o va impune, va fi extins numărul de spitale care funcţionează sub regim de cod alb de urgenţă.

„Aceste spitale funcţionează sub cod alb de urgenţă. Asta înseamnă că toate resursele materiale şi umane sunt direcţionate către această situaţie. Dacă numărul de victime va creşte, vom extinde numărul de spitale care vor funcţiona sub regim de cod alb de urgenţă. Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din Ministerul Sănătăţii e în legătură cu celelalte spitale pentru a putea prelua pacienţii de la nivelul Capitalei pentru a nu afecta aceste situaţii medicale de urgenţă care apar, altele decât cele din explozie”, a explicat Rogobete.

„Planul alb” permite gestionarea situațiilor de urgență și necesită resurse umane, logistice, financiare suplimentare. „Este planul de răspuns al unităților sanitare cu paturi în cazul unui aflux masiv de pacienți în urma unui accident colectiv, a unei calamități, epidemii sau pandemii”, conform unui ordin al ministrului Sănătății.

