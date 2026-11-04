Reacții europene la înfrângerea lui Trump: „Trebuie să ne pregătim pentru chiar mai multe pretenții ale lui Trump față de Europa”. Efecte în România

Ministrul francez al Finanțelor, Roland Lescure, a amintit miercuri că președintele Donald Trump va rămâne responsabil pentru chestiunile de politică externă după î nfrângerile suferite de Partidul Republican în alegerile de la jumătatea mandatului.

De la prezența militară americană în Europa până la războiul din Ucraina și prețurile la energie, soarta continentului depinde în mare măsură de ceea ce se întâmplă la Washington.

„Fie decide să se ridice deasupra disputelor, recunoscând că sunt necesare schimbări, în special în privința prețurilor la benzină, care îi afectează direct pe oameni, și, aș adăuga, își temperează implicarea pe plan internațional, fie nu o face”, a declarat Lescure într-un interviu pentru postul francez de televiziune BFM.

„Sincer, acesta este un aspect pe care va trebui să-l urmărim cu atenție în zilele următoare”, a adăugat el.

Europenii se întreabă acum cum vor fi afectați de schimbarea radicală din Congres. Ce ar putea urma?

Noua majoritate de la Washington și prezența militară americană în Europa

Pentru România, rezultatele sunt importante deoarece Congresul are un rol esențial în aprobarea finanțărilor pentru apărare și pentru sprijinirea Ucrainei, precum și în controlul deciziilor administrației americane, a observat miercuri, după alegeri, liberalul Siegfried Mureșan, vicepreședinte al Partidului Popular European.

El a sugerat că „noua majoritate poate contribui la menținerea prezenței militare americane pe Flancul Estic și în regiunea Mării Negre, precum și la continuarea investițiilor comune în apărare”.

Până la instalarea majorității democrate din Congres, omul responsabil cu analiza privind prezența militară americană din Europa urma să se întâlnească chiar miercuri cu președintele Nicușor Dan la București.

Elbridge Colby, subsecretar pentru Politica de Apărare al Statelor Unite ale Americii, s-a întâlnit recent şi cu consilierul prezidenţial Marius Lazurca, aflat într-o vizită în SUA.

Relații cu democrații

În analiza sa, Mureșan a mai subliniat că în acest moment, România trebuie să coopereze cu administrația care este în funcție până în 2029, dar și cu noua majoritate din Congres.

O observație în acest sens a fost făcută și de Victor Negrescu (PSD), vicepreședinte al Parlamentului European.

„Influența politică la Washington se construiește prin relații constante cu ambele partide, cu membrii Congresului, cu administrația și cu reprezentanții statelor americane. Din păcate, la București, unii politicieni și comentatori politici au fost mult prea partizani și au ignorat nevoia unei abordări echilibrate”, a spus acesta.

Observațiile vin pe fondul eforturilor făcute în ultimele luni de administrația prezidențială de la București de a construi legături cu actuala administrație și de a trimite mesaje ecosistemului conservator MAGA.

O veste bună pentru Ucraina? E mai complicat

România și Europa sunt direct afectate de abordarea SUA privind războiul din Ucraina.

Majoritatea liderilor democrați au susținut în mod constant trimiterea de ajutor către Kiev.

Democrații pot începe să creeze condițiile necesare pentru a ajuta Ucraina. Dar „nu vă așteptați la o salvare instantanee pentru Zelenski”, a spus Bronwen Maddox, directoarea think tank-ului britanic Chatham House, citată de Politico.

Ucraina are nevoie de asistență imediată, în special de rachete Patriot pentru apărarea sa antiaeriană, iar orice ajutor suplimentar va avea nevoie e timp.

Unele voci se așteaptă însă în același timp ca Trump să continute relația cu Putin, dar și presiunile asupra Kievului, pentru încheierea unui acord de pace nefavorabil.

Fostul diplomat american Kurt Volker a speculat că Trump ar putea ignora protestele Kievului și ale aliaților europeni și „va începe să ridice sancțiunile și să încheie acorduri comerciale cu Rusia”.

Mai puțină acțiune în privința retragerii din NATO și din Europa

Însă, în ceea ce privește NATO și punerea în aplicare a amenințărilor de a reduce prezența militară americană pe continent, Volker nu se așteaptă ca Trump să „muște”.

„Nu se vor schimba prea multe în ceea ce privește retragerea din NATO sau reducerea prezenței militare”, a spus el.

„Trump este cu adevărat singur în această chestiune în SUA – nu are sprijinul democraților, al republicanilor, al Congresului sau al mass-media”, a adăugat Volker, citat de Politico.

O scădere a prețurilor la energie așteptată de toată lumea?

Luni, prețurile petrolului au înregistrat cea mai rapidă scădere din august – deși țițeiul Brent, un indicator internațional cheie, se tranzacționa încă la 108 dolari pe baril.

Dar e neclar dacă prețul petrolului va scădea în continuare.

Dacă Trump nu va încheia un acord de pace cu Teheranul pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, șocul energetic, care face ca prețurile la energie să crească vertiginos în Europa și agravează criza costului vieții, va continua.

În acest moment, Trump nu are opțiuni bune în ceea ce privește Iranul.

Mai multe atacuri sunt posibile

Unii analiști citați de Politico cred că Europa s-ar putea aștepta la și mai multe atacuri din partea lui Trump.

„Trebuie să ne pregătim nu pentru relații transatlantice mai armonioase, ci pentru mai multă acrimonie și chiar mai multe pretenții ale lui Trump față de Europa”, a avertizat Wolfgang Ischinger, vechiul diplomat german, președinte al Conferinței de Securitate de la München.

El va dispune de o marjă considerabilă de manevră constituțională în materie de politică externă, diplomație și securitate națională – precum și în politica comercială.

Unii observatori cred că ne putem aștepta la mai multe confruntări. Trump va dori probabil să demonstreze că este în continuare la putere, iar Europa se află de mult timp în vizorul său și al susținătorilor fideli ai mișcării MAGA.

Haos

Există, de asemenea, posibilitatea ca SUA să devină atât de distrase și consumate de războiul politic de la Washington, încât nici Trump, nici democrații să nu mai aibă prea mult timp pentru nimic – inclusiv pentru politica externă.

Fosta vicepreședintă Kamala Harris a avertizat luna trecută, într-un podcast, că democrații nu ar trebui să încerce din nou să-l pună sub acuzare pe Trump, considerând că „nu este o idee bună”.

Rahm Emanuel, fostul primar al orașului Chicago, i-a îndemnat pe colegii săi democrați să evite o bătaie și să-și concentreze prioritățile legislative asupra accesibilității prețurilor, creșterii salariului minim federal și elaborării unor noi norme de etică pentru toate cele trei puteri ale statului.

Efect asupra forțelor politice anti-establishment

Într-o discuție cu HotNews, profesorul de științe politice Cristian Pîrvulescu a anticipat că o înfrângere a lui Trump va avea consecințe și asupra dinamicii politice din România.

El a explicat că electoratul moderat naționalist se poate reorienta, în funcție de situația internațională.

Impactul, crede el, se poate simți și în alte state europene.

O înfrângere a lui Trump, a spus profesorul, ar putea să afecteze șansele lui Marine Le Pen la președinție, așa cum succesul democraților socialiști ar putea să ofere încredere grupării lui Jean-Luc Mélenchon – stânga radicală.