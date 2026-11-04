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Actualitate

Reacții europene la înfrângerea lui Trump: „Trebuie să ne pregătim pentru chiar mai multe pretenții ale lui Trump față de Europa”. Efecte în România

Adrian Cochino
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De la prezența militară americană în Europa până la războiul din Ucraina și prețurile la energie, soarta continentului depinde în mare măsură de ceea ce se întâmplă la Washington.

Ministrul francez al Finanțelor, Roland Lescure, a amintit miercuri că președintele Donald Trump va rămâne responsabil pentru chestiunile de politică externă după înfrângerile suferite de Partidul Republican în alegerile de la jumătatea mandatului.