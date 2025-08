Care sunt motivele pentru preţul mare pe care românii îl plătesc la energie electrică. Ministrul Energiei promite un plan prin care tarifele s-ar reduce cu până la 15%

Aproape 400.000 de consumatori şi-au schimbat furnizorul de energie electrică anul acesta, afirmă ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Potrivit acestuia, mulţi dintre cei care au optat pentru schimbarea furnizorului au ales compania Hidroelectrica drept nou furnizor, scrie News.ro.

„Noi avem peste 380.000 de oameni care de la începutul anului şi-au schimbat operatorul de furnizare a energiei electrice, mare parte dintre ei migrând în această direcţie (Hidroelectrica – n.r.)”, a afirmat Bogdan Ivan într-o emisiune difuzată sâmbătă de Digi 24.

Ministrul Energiei a subliniat că cei de la Hidroelectrica, „în momentul de faţă încă pot să primească” noi clienţi.

Ivan anunţă proiecte prin care doreşte ca producătorul Hidroelectrica să devină etalon în ceea ce priveşte stabilirea preţurilor pe piaţa de energie din ţară.

„Avem şapte proiecte strategice în diferite stadii de implementare la Hidroelectrica, să creştem capacităţile de producţie ale acestei companii foarte importante. Iar pentru a regla preţul, un mecanism important la care lucrăm acum este cel de a face de Hidroelectrica market maker-ul pieţei de energie, adică cel care dă preţul de referinţă, în piaţă, pentru energia electrică, iar acest mecanism, care nu este unul deloc simplu, poate să aducă un reglaj”, a adăugat ministrul.

Ministrul Energiei promite un plan prin care tarifele s-ar reduce cu până la 15%

Pierderile din reţeaua de distribuţie a energiei electrice, care se ridică, în medie, la 20 de procente, capacităţile de producţie existente la nivel naţional, care nu acoperă necesarul de consum, şi speculaţiile din piaţă sunt motive pentru preţul mare pe care românii îl plătesc pentru energie. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, promite un plan prin care tarifele s-ar reduce cu până la 15%, comparativ cu preţurile practicate în prezent, scrie News.ro.

Ministrul admite că în România consumatorii plătesc pentru energie chiar şi dublu comparativ cu cei din state vest-europene.

„În momentul de faţă, ştim cu toţii, ultimii cinci ani în care am avut acea liberalizare, în care modul de calcul al preţului energiei vândute pe piaţa OPCOM se raportează la cel mai mare preţ. O să dau un exemplu, poate prea rudimentar, dar cam acolo a fost situaţia. Stăm la piaţă, vine cineva care vinde kilogramul de roşii cu 5 lei, altcineva cu 10 şi vinde cineva cu 30 de lei. Toată raportarea e la 30 de lei. Iar consumatorul final, indiferent de la care dintre cei trei comercianţi cumpără roşiile, a plătit 30 de lei pentru ele. În momentul de faţă am început nişte discuţii foarte aplicate cu specialişti din domeniul energiei, şi din companiile de stat, şi din privat. Pregătesc o poziţie a României la nivelul Comisiei Europene, împreună cu alte state din Europa Centrală şi de Est, membre ale Unii Europene care sunt aproximativ în această situaţie. Dacă ne uităm, e un coridor vertical al preţului lor energiei, foarte mare, poate chiar dublu comparativ cu vestul Europei. Şi atunci avem nevoie de o resetare în modul în care discutăm astăzi despre preţul la care se achiziţionează energia de către distribuitori şi furnizori”, a afirmat Bogdan Ivan la Digi 24.

Ministrul a explicat că există trei componente care necesită modificări, pentru ca preţul energiei să fie redus. Una dintre acestea este legată de capacităţile de producţie, Ivan promiţând, în acest context, că „estimările făcute la modul foarte clar sunt că în următorul an şi jumătate vom aduce în piaţă 1500 de megawați”, dar admiţând, totodată că este „încă insuficient”.

A doua componentă este legată de pierderile din sistem.

„Pierderile astăzi pe reţelele de transport, distribuţie sunt şi până la 20%, în medie, în funcţie de zona geografică a consumatorilor. Acolo am calculat împreună cu operatorii, avem un necesar de 9 miliarde de euro de investit în aceste reţele. Şi trei, de a regla foarte transparent şi corect piaţa pentru a evita situaţia în care pot să existe speculaţii şi pentru a evita situaţia în care consumatorii finali să plătească energie care în practică vine de la acelaşi producător de energie, care vine pe piaţă la 400-450 de lei megawatt-ul, oră de energie, dar care e posibil să ajungă la consumatorul final cu 700-800 de lei. Sunt nişte mecanisme foarte complicate şi foarte fine, cred că nu întâmplător sunt atât de complicate, dar împreună cu ANRE-ul şi Consiliul Concurenţei am pornit deja o analiză foarte aplicată asupra modului de formare a preţului energiei din România şi pe estimările pe care le-am proiectat, undeva între 5 şi 15% într-un an şi jumătate vom reduce preţul final la energie”, a adăugat Bogdan Ivan.