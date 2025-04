Casa Albă a înlocuit portretul lui Obama cu imaginea lui Trump însângerat și pumnul ridicat în aer

Casa Albă a înlocuit vineri portretul oficial al fostului preşedinte Barack Obama cu un tablou al președintelui Donald Trump, care îl înfățișează în urma tentativei de asasinat, de vara trecută, și în care apare cu sânge pe față şi pumnul ridicat în aer, transmite AP.

Schimbarea neașteptată a fost anunțată de Casa Albă vineri, pe contul de X.

„O nouă operă de artă la Casa Albă”, a transmis Casa Albă, într-o înregistrare video publicată pe contul de X.

Some new artwork at the White House 👀 pic.twitter.com/l6u5u7k82T