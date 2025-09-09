Casa Albă confirmă că a fost informată înainte ca Israelul să lanseze atacul asupra Qatarului. Cum a sunat „ultimul avertisment” al lui Trump pentru Hamas

Fumul care se ridică după exploziile din capitala Doha, Qatar, pe 9 septembrie 2025. Armata israeliană a efectuat atacuri aeriene, într-o operațiune care i-a vizat pe liderii de rang înalt ai grupării militante palestiniene Hamas. FOTO: Jacqueline PENNEY / AFP / Profimedia

Casa Albă a confirmat marți, pentru BBC News, că administrația Trump a fost informată despre atacul israelian asupra capitalei Qatarului, Doha, înainte ca acesta să aibă loc.

Informația că administrația republicană de la Washington a fost notificată înainte ca Israelul să lanseze atacul din Doha împotriva liderilor de rang înalt ai Hamas a fost confirmată și de CNN, care citează doi oficiali americani.

Oficialii Casei Albe, inclusiv emisarul special Steve Witkoff, au fost direct implicați în negocierile de pace dintre Israel și Hamas.

Un alt oficial israelian a declarat anterior în cursul zilei de marți că Statele Unite au fost informate înainte de atac.

La scurt timp după explozia din Doha, Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au anunțat că au vizat „conducerea de rang înalt” a Hamas cu „un atac precis”. Liderii Hamas au folosit capitala Qatarului ca sediu în afara Gazei de ani de zile.

În weekend, Trump a emis o „ultimă avertizare” către gruparea militară palestiniană Hamas pentru a accepta un acord de încetare a focului în Fâșia Gaza și eliberarea ostaticilor în schimbul punerii în libertate a unor paletinieni aflați în inchisorile israeliene.

Hamas a transmis ulterior că a primit câteva propuneri din partea SUA prin intermediul mediatorilor și că discută modalități de a le pune în practică.

Postul britanic de știri notează că, presupunând că americanii și-au dat acordul, tacit sau nu (în contextul în care presa israeliană relatează că Washingtonul a dat undă verde loviturii din Doha), toate privirile se îndreaptă acum spre următoarea mișcare a lui Trump.

Aceasta este o escaladare majoră din partea Israelului pe teritoriul națiunii care, timp de aproape doi ani, a acționat ca mediator între Tel Aviv și Hamas.

În fața furiei publice a conducerii din Doha – un aliat-cheie al Statelor Unite în regiunea Orientului Mijlociu – singura cale diplomatică pare să fi fost literalmente distrusă, iar Trump va trebui să limiteze consecințele, mai scrie BBC News.

Între timp, ambasada SUA la Doha le-a cerut cetățenilor americani din Qatar „să rămână la adăpost” și să urmărească informațiile actualizate.

„E timpul să accepte și Hamas”. Ultimul avertisment al lui Trump

Președintele american Donald Trump a transmis duminică un „ultim avertisment” organizației islamiste palestiniene Hamas, cerându-i să accepte un acord pentru eliberarea ostaticilor din Fâșia Gaza, au relatat anterior agențiile Reuters și Agerpres.

„Israelienii mi-au acceptat Condițiile. E timpul să accepte și Hamas”, a scris Trump pe platforma sa de socializare Truth Social, folosind din nou majusculele în stilul propriu, neconform cu ortografia standard a limbii engleze. „Am avertizat Hamas despre consecințele neacceptării. Acesta este ultimul meu avertisment, nu va mai fi altul!”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Într-un comunicat ulterior, Hamas a afirmat că a primit prin mediatori mai multe idei din partea Statelor Unite pentru realizarea unui armistițiu în Gaza și discută cu mediatorii modalități de dezvoltare a ideilor respective, despre care nu a dat detalii.

Gruparea palestiniană care administrează Fâșia Gaza și-a reafirmat disponibilitatea de a elibera toți ostaticii pe care îi mai deține acolo în schimbul unui „anunț clar al sfârșitului războiului” și al retragerii tuturor forțelor israeliene din enclavă.

„Cred că vom avea un acord privind Gaza foarte curând” și vor fi returnați toți ostaticii, vii sau morți; Cred că îi vom obține pe toți”, a declarat Trump presei, fără alte precizări, pe drumul de întoarcere de la New York – unde asistase la finala turneului de tenis US Open – la Washington.

Televiziunea israeliană N12 News relatase încă de sâmbătă că președintele Statelor Unite a propus Hamas un nou acord de încetare a focului: islamiștii ar urma să elibereze toți cei 48 de ostatici în prima zi a armistițiului, în schimbul câtorva mii de deținuți palestinieni din Israel, apoi să negocieze în condiții de armistițiu încheierea războiului.

Un oficial israelian a afirmat ulterior că țara sa „ia serios în considerare” propunerea lui Trump, însă nici el nu a dat detalii.