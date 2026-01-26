Casa Albă dă vina pe „liderii democrați” pentru tragedia din Minnesota

Karoline Leavitt face referire la un articol despre Tom Homan, responsabilul Casei Albe pentru probleme de frontieră, în cadrul unei conferințe de presă ținută în sala James S. Brady Press Briefing Room a Casei Albe, pe 26 ianuarie 2026, în Washington, DC. FOTO: WIN MCNAMEE / Getty images / Profimedia

Casa Albă a afirmat luni că președintele Donald Trump nu vrea să vadă oameni răniți sau uciși pe străzile Statelor Unite, dar el nu va renunța la eforturile de a-i deporta pe „străinii ilegali violenți și criminali” din Minnesota, informează Reuters.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a susținut un briefing după ce împușcarea mortală a asistentului medical Alex Pretti, în vârstă de 37 de ani, sâmbătă, de către agenții federali de imigrare (ICE) a stârnit indignarea americanilor. A fost a doua ucidere a unui cetățean american în Minnesota în această lună.

„Să fim clari cu privire la circumstanțele care au dus la acel moment de sâmbătă. Această tragedie s-a produs ca urmare a unei rezistențe deliberate și ostile din partea liderilor democrați din Minnesota, care a durat săptămâni întregi”, a declarat Leavitt.

Imaginile video de la fața locului, verificate de Reuters, contrazic versiunea administrației Trump, potrivit căreia agenții de imigrare au tras în legitimă apărare după ce Pretti s-a apropiat de ei cu un pistol. Imaginile arată că Pretti ținea un telefon – nu un pistol – în timp ce agenții îl imobilizau la pământ. De asemenea, se vede cum ofițerii îi scot arma de foc ascunsă lângă centură după ce a fost imobilizat, cu câteva momente înainte de a-l împușca mortal. Pretti deține permis legal de port-armă.

Leavitt a mai spus luni că Trump „nu va renunța niciodată la promisiunea lui de a-i deporta pe străinii ilegali violenți și de a face America din nou sigură, și salută orice cooperare în acest sens”.

Președintele american „nu vrea să vadă cum sunt răniți sau uciși oameni pe străzi”, dar cere „sfârșitul rezistenței și haosului” din jurul politicii sale de expulzare a imigranților, a adăugat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Liderii democrați s-au opus cu vehemență valului de agenți de imigrare trimiși de administrația Trump în Minnesota, pe care l-au caracterizat drept o invazie ilegală care pune în pericol siguranța publică. Între timp, au avut loc și proteste de stradă masive, în condiții de temperaturi de sub zero grade.

Leavitt a solicitat liderilor politici din Minnesota să-i predea autorităților federale pe imigranții ilegali aflați în închisori, împreună cu orice străini ilegali pe numele cărora au fost emise mandate active sau care au antecedente penale cunoscute, pentru deportarea lor imediată.

Ea a adăugat că Trump dorește ca Congresul SUA să adopte imediat o lege care să pună capăt politicilor pe care unele orașe le aplică în ceea ce privește acordarea de azil persoanelor fără documente care trec granița.

Uciderea lui Alex Pretti a avut loc după ce, pe 7 ianuarie, un agent al ICE a împușcat mortal un alt cetățean american, pe Renee Good, după ce s-a apropiat de mașina ei oprită.