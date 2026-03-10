Casa Albă folosește imagini din filme, jocuri video și sport pentru a-și „vinde” războiul din Iran americanilor

Paginile de social media ale Casei Albe au publicat o serie de videoclipuri care amestecă explozii reale din războiul cu Iranul cu eroi de acțiune din filme, imagini din jocuri video și placaje dure din fotbalul american. Situația a atras critici privind trivializarea unui conflict real și mortal, relatează The Associated Press.

Secvențe din „Braveheart”, „Superman”, „Top Gun”, „Breaking Bad” și „Iron Man”. Toate apar montate între imagini declasificate atribuite războiului SUA și Israelului cu Iranul.

JUSTICE THE AMERICAN WAY. 🇺🇸🔥 pic.twitter.com/0502N6a3rL — The White House (@WhiteHouse) March 6, 2026

Chiar și imaginea animată a lui SpongeBob SquarePants este inserată în unul dintre clipuri, acesta spunând: „Vrei să mă vezi făcând asta din nou?”, între imagini cu clădiri, avioane și vehicule distruse de bombe americane.

Unul dintre mesajele pline de explozii este însoțit de textul: „Prin amabilitatea roșului, albului și albastrului” – titlul unui cântec despre război al lui Toby Keith apărut după atacurile din 11 septembrie 2001.

https://twitter.com/WhiteHouse/status/2029307088808055083

Războiul din Iran, ca un joc video

Acest produs în care ficțiunea se întâlnește cu realitatea, creat de echipa agresivă de social media a Casei Albe, traversează o gamă largă de repere culturale care rezonează cu publicul tânăr masculin, inclusiv jocurile video „Call of Duty”, „Grand Theft Auto”, „Mortal Kombat” și „Halo”.

OPERATION EPIC FURY



• Destroy Iran’s missile arsenal.

• Destroy their navy.

• Ensure they NEVER get a nuclear weapon.



Locked in. pic.twitter.com/ika3MMJmZT — The White House (@WhiteHouse) March 6, 2026

Două dintre videoclipuri includ placaje din NFL și din fotbalul universitar, precum și lovituri „home run” din prima ligă de baseball american. Sunetele lovirii mingii cu bâta sunt intercalate cu explozii.

Videoclipurile sunt acompaniate de muzică amenințătoare sau agresivă, inclusiv „Bonfire” de Childish Gambino, „Bazooka” de Miami XO și „Thunderstruck” de AC/DC. Unul dintre mesajele Casei Albe descria videoclipul drept „JUSTICE THE AMERICAN WAY” („Dreptate în stil american”), însoțit de emoji-uri cu steaguri și flăcări.

Associated Press notează că logica din spatele acestei strategii pare să fie că acest conținut cinematografic e menit să atragă cât mai mulți oameni în sprijinul războiului purtat de SUA în Iran.

Doi actori au cerut eliminarea imaginilor cu ei din clipurile publicate de Casa Albă

Associated Press notează că niciodată până acum Casa Albă nu a creat și distribuit conținut de acest tip, stabilind paralele explicite între momentele agresive ale divertismentului modern – o lovitură fatală într-un joc video, un placaj dur în fotbalul american, un home run spectaculos – și imagini de pe câmpul de luptă, pentru a amplifica entuziasmul pentru război.

Ceea ce se întâmplă în videoclipurile Casei Albe, pe care unii îl numesc „gamificarea” războiului, nu a fost primit bine în anumite cercuri.

Doi actori ale căror lucrări apar în aceste videoclipuri – Ben Stiller, protagonist în filmul din 2008 „Tropic Thunder”, și Steve Downes, care îi dă vocea lui Master Chief, protagonistul jocului video „Halo” – au declarat că materialele au fost folosite fără permisiune și au cerut eliminarea imaginilor lor.

Stiller a scris pe „X” că „nu am niciun interes să fac parte din mașinăria voastră de propagandă” și că „războiul nu este un film”.

Downes a descris videoclipurile drept „pornografie de război dezgustătoare și infantilă”. Nici NFL, nici Major League Baseball nu au dorit să comenteze utilizarea imaginilor lor în videoclipurile despre război.

Critici și din partea Bisericii Catolice

Discuția a ajuns și la un nivel înalt în Biserica Catolică din SUA. Cardinalul Blase J. Cupich, arhiepiscopul de Chicago, a spus că i se pare revoltător să vadă cum un război care a adus moarte și suferință este tratat ca un joc video. O astfel de abordare, a spus el, îi dezonorează pe cei care au murit, inclusiv pe militarii americani.

„Guvernul nostru tratează suferința poporului iranian ca pe un decor pentru propriul nostru divertisment, ca și cum ar fi doar încă o bucată de conținut pe care o parcurgi cu degetul pe ecran în timp ce aștepți la coadă la magazinul alimentar”, a declarat Cupich într-un comunicat publicat în weekend. „Dar, în cele din urmă, ne pierdem umanitatea atunci când suntem entuziasmați de puterea distructivă a armatei noastre”, a deplâns el.

Solicitată să comenteze, Casa Albă nu a precizat dacă va ține cont sau nu de cererilor artiștilor care au spus că lucrările lor au fost folosite fără permisiune.

„Eroicii combatanți ai Americii își ating sau chiar își depășesc toate obiectivele în cadrul Operațiunii Epic Fury”, a declarat Anna Kelly, purtătoare de cuvânt a Casei Albe.

„Mass-media tradițională vrea să ne cerem scuze pentru faptul că evidențiem succesul incredibil al armatei Statelor Unite, dar Casa Albă va continua să arate numeroasele exemple în care rachetele balistice ale Iranului, instalațiile sale de producție și visul de a deține o armă nucleară sunt distruse în timp real”, a adăugat ea.