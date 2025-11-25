Casa Albă neagă că Donald Trump favorizează Rusia în discuțiile pentru pacea în Ucraina: „Complet eronat”

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, într-o conferință de presă la Casa Albă din Washington, DC, pe 19 august 2025. FOTO: Mandel NGAN / AFP / Profimedia

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a apreciat luni drept „complet eronată” ideea că președintele american Donald Trump și administrația sa favorizează Rusia în discuțiile pentru a pune capăt conflictului din Ucraina, notează AFP.

„Ideea că Statele Unite ale Americii nu discută în mod egal cu ambele părți pentru a pune capăt acestui război este complet eronată”, le-a spus jurnaliștilor secretarul de presă Karoline Leavitt.

Leavitt a adăugat că Trump este „plin de speranță și optimist” că poate fi găsit un plan pentru încheierea conflictului declanșat de invazia Rusiei în Ucraina.

Totodată, ea a susținut că negocierile pentru încheierea conflictului au fost productive, dar că mai există câteva puncte de dezacord, notează Sky News.

Mai mult, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a precizat că, în acest moment, nu există planuri pentru o întâlnire între Donald Trump și Volodimir Zelenski, în această săptămână, după ce surse au declarat pentru Reuters că Zelenski ar putea călători în SUA chiar săptămâna aceasta pentru a discuta cu Trump aspecte sensibile ale planului de încheiere a războiului din Ucraina.

Planul revizuit ar trebui să fie prezentat din nou rușilor, a mai spus Leavitt.

„Există un sentiment de urgență. Președintele dorește să vadă acest acord încheiat și să vadă sfârșitul acestui război”, a mai declarat ea.

În plus, aceasta a subliniat faptul că președintele american a exercitat o presiune considerabilă asupra ambilor lideri.