Casa Albă reacționează după ce Trump a încurcat Groenlanda cu Islanda. Karoline Leavitt i-a răspuns cu o poză unei jurnaliste

HotNews.ro
Casa Albă reacționează după ce Trump a încurcat Groenlanda cu Islanda. Karoline Leavitt i-a răspuns cu o poză unei jurnaliste
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, într-o conferință de presă, la Washington, DC, pe 12 august 2025. Pe fundal, un monitor afișează o imagine a președintelui SUA, Donald Trump. FOTO: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia

Preșdintele american Donald Trump a părut miercuri să confunde insula Groenlanda, care aparține Regatului Danemarcei, cu o altă națiune arctică, Islanda, în mai multe rânduri în timpul discursului său susținut la Davos, în Elveția.

Însă purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a negat cu fermitate existența unei confuzii, în răspunsul dat unei jurnaliste, pe rețelele de socializare, scriu Sky News și The Guardian.

„Nu, Libby. În comentariile sale scrise (ale lui Trump, n.r.), el s-a referit la Groenlanda ca la o «bucată de gheață», pentru că asta este. Tu ești singura care încurcă lucrurile aici”, a scris Leavitt.

Răspunsul ei a inclus o captură de ecran a unei căutări pentru Groenlanda, care prezintă un bloc de gheață în mijlocul apei, în fața unei bucăți de pământ mai mari.

Preşedintele american a invocat miercuri, în în discursul pe care l-a susţinut la Forumul Economic Mondial de la Davos, de cel puțin patru ori Islanda.

La un moment dat, el a spus că NATO „m-a iubit” până „în ultimele zile, când le-am spus despre Islanda”.

Mai târziu, liderul american a spus: „Ei (NATO, n.r.) nu sunt acolo pentru noi în Islanda, asta vă pot spune, adică bursa noastră a înregistrat ieri prima scădere din cauza Islandei, așa că Islanda ne-a costat deja o mulțime de bani.”

În mod evident, insula la care s-a referit Trump este Groenlanda, un teritoriu autonom danez, nu Islanda, care este o națiune independentă.

CNN a notat că Trump ar fi putut avea în minte gheața arctică („arctic ice” – în limba engleză) din cele două zone, având în vedere unele dintre descrierile lui de până acum despre insula daneză. „O bucată mare de gheață în mijlocul oceanului” – este modul în care a descris Groenlanda la un moment dat.

„Vrem o bucată de gheață pentru protecția lumii, iar ei nu ne-o dau”, s-a plâns președintele american.

