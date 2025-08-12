Casa Albă vine cu cele mai noi detalii despre summitul Trump-Putin, dar îl descrie într-un mod neașteptat: „Un exercițiu de ascultare”

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, într-o conferință de presă, la Washington, DC, pe 12 august 2025. Pe fundal, un monitor afișează o imagine a președintelui SUA, Donald Trump, la frontiera de sud-vest a țării. FOTO: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia

Summitul de vineri din Alaska dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin „este un exercițiu de ascultare pentru președinte”, a afirmat marți Casa Albă, temperând așteptările privind un acord rapid de încetare a focului între Rusia și Ucraina, scrie Reuters.

„Doar una dintre părțile implicate în acest război va fi prezentă, așa că președintele va merge acolo pentru a obține, încă o dată, o înțelegere mai fermă și mai bună a modului în care putem, sperăm, să punem capăt acestui război”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

„Este un exercițiu de ascultare pentru președinte”, a subliniat Karoline Leavitt.

Trump se va întâlni între patru ochi cu Putin în cadrul discuțiilor, care vor avea loc în Anchorage, Alaska, a precizat Casa Albă. În viitor, Trump ia în calcul și să efectueze o vizită oficială în Rusia.

„Poate că există planuri pentru o călătorie în Rusia în viitor”, a spus Leavitt.

Înaintea discuțiilor de la întâlnirea la nivel înalt de vineri rămân în continuare probleme-cheie. Trump a afirmat, luni, că cele două părți vor trebui să cedeze teritorii pentru a pune capăt conflictului sângeros care durează de trei ani și jumătate.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a insistat până acum că legea fundamentală a țării sale (Constituția) interzice un astfel de acord și că nu se pot face aranjamente fără participarea Ucrainei la discuții.

Casa Albă a refuzat să comenteze discuțiile dintre Trump și Zelenski care vor avea loc înainte de întâlnirea liderului republican cu Putin.

Trump a spus luni că Zelenski ar putea fi invitat la o viitoare întâlnire, trilaterală, cu Putin.

„Președintele are un profund respect pentru toate părțile implicate în acest conflict și care încearcă să pună capăt conflictului”, a mai declarat marți Karoline Leavitt.