Casa Națională de Pensii spune că termenul mediu de eliberare a Formularului A1 este sub 30 de zile, după ce antreprenorii și consultanții au acuzat instituția că întârzie cu lunile

Casa Națională de Pensii a transmis mercuri HotNews că nu are cunoștință de cazuri în care antreprenorii români să fi pierdut contracte comerciale în state membre UE din cauza întârzierilor în eliberarea Formularului A1, situații despre care HotNews a scris. De asemenea, oficialii CNPP mai spun că termenul mediu de eliberare a Formularului A1 este sub 30 de zile, cu puține excepții

Companiile cele mai afectate sunt din diverse industrii, dar mai ales construcții, automotive, IT și din HoReCa. La Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), responsabilă cu emiterea formularului A1, durează adesea între 6 luni până la un an sau chiar un an și jumătate pentru a procesa cererile, susține într-o discuție cu HotNews Elena Antoneac, Managing Partner în cadrul Nestlers&Partners, firmă de consultanță care se ocupa cu formalitățile legale ale angajaților străini care vin să lucreze în Romania. Angajatorii mai spun că încercările de a comunica cu CNPP sunt întâmpinate cu tăcere sau cu indiferență.

HotNews a transmis o serie de întrebări CNPP. Redăm mai jos răspunsurile primite.

Întrebarea nr.1”Care este timpul mediu în care furnizați acest formular (de la solicitarea lui până la eliberare)?”

Răspuns : Termenul mediu de soluționare a unui dosar de emitere de documente portabile A1 este sub 30 de zile, existând și situații în care certificatele de atestare a legislației aplicabile (A1) se emit într–un termen foarte scurt (1 – 2 zile), de exemplu în cazul unor accidente de muncă, internări în spital, etc.

Întrebarea nr.2 ” Ați înregistrat sesizări din partea operatorilor economici cu privire la întârzieri în eliberarea Formularului 1?”

Răspuns: Așa cum am menționat anterior, termenul mediu de soluționare a unui dosar de emitere de documente portabile A1 este sub 30 de zile.

Există situații punctuale în care DPA1 nu se pot emite în termenul menționat, din următoarele motive:

În cadrul aplicației informatice RODPA1, lansată de Casa Națională de Pensii Publice la începutul anului 2024, cererile pentru obținerea documentului portabil A1 și a certificatelor de atestare a legislației aplicabile echivalente sunt încărcate exclusiv, de către solicitanți, în această aplicație, iar verificările privind îndeplinirea condițiilor necesare obținerii de documente portabile A1 se fac, în majoritatea cazurilor automat, ca rezultat al interconectărilor realizate cu alte instituții din România (ANAF, ONRC, INSPECȚIA MUNCII).

a) În anumite situații, există discrepanțe între cifra de afaceri declarată de angajator în cererea depusă în aplicația informatică RODPA1 și informațiile puse la dispoziție de ANAF.

În vederea clarificării situației angajatorului respectiv, CNPP efectuează demersuri , pe lângă Agenția Națională de Administrare Fiscală cu privire la cifra de afaceri realizată de societățile în cauză, răspunsul de la ANAF venind uneori cu întârziere .

b) De asemenea, certificatele de atestare fiscală, necesare identificării datoriilor la bugetul general consolidat al statului ale solicitanților de documente portabile A1, solicitate de CNPP în aplicația informatică PatrimVen a ANAF, sunt puse la dispoziție, în anumite cazuri, cu întârzieri .

c) În situația desfășurării unei activități salariate și/sau independente în două sau mai multe state (unul dintre acestea fiind România), este necesară respectarea unei proceduri prevăzute la art. 16 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 .

În cazul în care există incertitudini cu privire la determinarea legislaţiei aplicabile unui solicitant care desfășoară activitate salariată și/sau independentă în România și într – unul sau mai multe state membre ale UE, state SEE și/sau Elveția se impune o analiză suplimentară a situației solicitantului, DRI făcând demersuri către celelalte state implicate, în vederea determinării, de comun acord, a legislaţiei aplicabile persoanei în cauză.

Determinarea cu titlu provizoriu a legislaţiei aplicabile devine definitivă în termen de două luni de la informarea instituţiei desemnate de autorităţile competente ale statelor membre în cauză, cu excepţia situaţiei în care legislaţia a fost deja determinată definitiv sau când cel puţin una dintre instituţiile în cauză informează instituţia desemnată de autoritatea competentă a statului membru de domiciliu, până la sfârşitul perioadei de două luni, asupra faptului că nu poate accepta încă determinarea respectivă sau are un punct de vedere diferit în această privinţă.

Instituţia competentă din statul membru a cărui legislaţie este determinată ca fiind aplicabilă, fie provizoriu, fie definitiv, informează de îndată persoana respectivă cu privire la concluziile sale.

d) De asemenea, există situații în care se solicită emiterea documentului portabil A1 în condiţii excepţionale , în sensul că CNPP poate primi din partea anumitor angajatori cerere de emitere a documentului de atestare a legislaţiei aplicabile în baza art.16 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 (în condiţii excepţionale, de exemplu, în situația în care perioada de detașare se prelungește peste perioada maximă de detașare, de 24 de luni, prevăzută de Regulamentele europene în domeniu).

CNPP verifică îndeplinirea condiţiilor de emitere a documentelor de atestare a legislaţiei aplicabile şi temeinicia solicitării transmise în aplicarea art. 16 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

În situaţia în care se constată că solicitarea privind emiterea documentului de atestare a legislaţiei aplicabile în condiţii excepţionale este justificată, Direcţia Relaţii Internaţionale contactează autoritatea competentă sau instituţia desemnată pentru gestionarea excepţiilor din celălalt stat (stat de ocupare temporară/simultană/alternativă), în vederea obţinerii acordului pentru emiterea documentului de atestare a legislaţiei aplicabile pentru perioada solicitată, respectiv în condiţiile solicitate.

Nu există un termen legal impus de legislația europeană în domeniu instituțiilor corespondente din celelalte state membre, pentru a transmite acordul ori dezacordul privind aplicarea art. 16 din Regulamentul 883/2004, până la primirea răspunsului dosarul rămânând în așteptare.

e) De asemenea, sunt cazuri în care cererile transmise de solicitanți nu sunt corect întocmite sau nu cuprind toate informațiile necesare determinării legislației aplicabile, făcându – se, astfel, demersuri, pe lângă solicitanți, în vederea remedierii deficiențelor de formă, acest fapt putând prelungi termenul de instrumentare a cererilor de emitere de documente portabile A1.

Întrebarea nr.3”Există varianta în care acest formular să poată fi trimis si primit online?”

Răspuns : Așa cum am menționat anterior, cererile pentru obținerea documentului portabil A1 și a certificatelor de atestare a legislației aplicabile echivalente sunt încărcate online, exclusiv, de către solicitanți.

Documentele portabile A1 și certificatele de atestare a legislației aplicabile echivalente sunt emise în automat din aplicație, semnate electronic și pot fi descărcate de către solicitanți din aplicația informatică menționată.

Întrebare nr.4” Aveți cunoștință de antreprenori care au pierdut contracte comerciale pentru că nu au primit la timp Formularul pentru lucrătorii detașați?”

Răspuns : Nu avem cunoștință de asemenea cazuri.

Dorim să precizăm că documentul portabil A1 dovedeşte exclusiv menţinerea titularului acestuia la sistemul de securitate socială din statul de trimitere (statul de care aparţine instituţia care a emis respectivul document), lipsa acestuia nefiind de natură a împiedica desfăşurarea de activităţi profesionale pe teritoriul altui stat membru, într-un astfel de caz devenind aplicabilă regula generală în domeniu – cea a asigurării conform legislaţiei locului de desfăşurare a activităţii.

În consecinţă, documentul portabil A1 nu poate fi asimilat, din punct de vedere legal, unui permis de muncă. Tocmai de aceea legislația europeană în domeniul prevede posibilitatea emiterii retroactive a documentului portabil A1.