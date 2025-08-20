Câștig fabulos la loteria EuroMillions. Este cel mai mare jackpot adjudecat vreodată în Franța

Suma record de 250 de milioane de euro a fost câştigată la EuroMillions, marţi seară, în Franţa, marcând cel mai mare câştig înregistrat în această ţară la o loterie, a anunţat operatorul FDJ United (fosta Française des Jeux), informează AFP, preluată de Agerpres.

Câştigul care a deţinut anterior recordul în Franţa la EuroMillions a fost de 220 de milioane de euro. Acesta a fost câştigat în Tahiti, Polinezia Franceză, în 2021.

Suma de 250 de milioane de euro, care corespunde plafonului maxim la EuroMillions, a mai fost câştigată în 2025 în Austria şi Irlanda.

Jackpotul a atins suma maximă marţi, după ce niciun jucător nu a ghicit toate cele cinci numere extrase şi cele două stele norocoase la extragerea din 15 august, cu un premiu potenţial de 234 de milioane de euro.

Pentru a câştiga suma record pusă în joc de FDJ şi partenerii săi europeni, jucătorii trebuiau să ghicească numerele 24-31-34-41-43, precum şi stelele norocoase 6 şi 8. Câştigătorul are la dispoziţie 60 de zile de la data extragerii pentru a revendica acest câştig.

Pe site-ul său web, FDJ United reaminteşte că, în cazul în care nu există un câştigător al jackpotului, aceeaşi sumă va fi reportată de până la patru ori succesiv, înainte de a fi redistribuită automat câştigătorului/câştigătorilor de pe locul doi, la cea de-a cincea extragere consecutivă la plafonul maxim al jackpotulul.