Câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace din 2025 se ascunde de peste un an într-un loc secret

Maria Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela, într-o intervenție prin apel video pe care a avut-o în data de 7 martie a acestui an pentru a vorbi la un eveniment organizat la Madrid înaintea Zilei Internaționale a Femeii, FOTO: Fernando Sanchez / Zuma Press / Profimedia Images

Maria Corina Machado, laureata din 2025 a Premiului Nobel pentru Pace, se ascunde într-o locație necunoscută din august 2024, după ce regimul președintelui Nicolas Maduro a declanșat o reprimare brutală a manifestațiilor împotriva opoziției și a manifestațiilor pro-democrație, relatează BBC.

Lidera opoziției din Venezuela a dispărut din spațiul public după alegerile prezidențiale organizate de Venezuela în iulie 2024. Ea și-a anunțat decizia într-o scrisoare publicată de The Wall Street Journal, intitulată: „Pot dovedi că Maduro a fost înfrânt zdrobitor.”

„Scriu aceste rânduri din ascunzătoare, temându-mă pentru viața mea, pentru libertatea mea și pentru cea a compatrioților mei, de dictatura condusă de Nicolas Maduro”, a scris ea.

În scrisoare, Machado afirma că are dovezi că Nicolas Maduro nu a câștigat alegerile și a spus că este „de neconceput” ca acesta să recunoască înfrângerea.

Machado descrie apoi pașii pe care i-a urmat guvernul lui Maduro, precum interzicerea candidaturii sale și descalificarea înlocuitorului ei.

Dar, spune ea, aceștia nu se așteptau ca poporul „să fie ca un val uriaș” și să riposteze. „La doar câteva minute după începerea numărării voturilor, am confirmat că victoria noastră era covârșitoare”.

Ea explică faptul că, atunci când au izbucnit protestele, cea mai mare parte a echipei sale a intrat în ascunzătoare și adaugă: „Aș putea fi capturată chiar în timp ce scriu aceste cuvinte”, a mai notat ea.

Citește și Cine este Maria Corina Machado, câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace în 2025

Alegerile care au făcut-o pe laureata Nobel să se teamă pentru siguranța sa

Machado, acum în vârstă de 58 de ani, și-a anunțat candidatura la președinție însă, după ce autoritățile i-au interzis să candideze, ea l-a susținut pe candidatul alternativ al opoziției, Edmundo Gonzalez Urrutia. Regimul Maduro și-a revendicat victoria și și-a înăsprit controlul asupra puterii, reprimând violent protestele care au urmat.

Sondajele de opinie de dinaintea alegerilor arătau că Urrutia ar obține în jur de 65% din voturi, în timp ce Maduro era cotat la puțin peste 30%. Statele Unite, UE și alte țări nu au recunoscut victoria revendicată de Nicolas Maduro.

Opoziția venezueleană s-a mobilizat pe scară largă și a adunat o documentație sistematică care demonstra că Urrutia fusese adevăratul câștigător al alegerilor. El a fugit în Spania în exil, în timp ce Machado a rămas în Venezuela, unde se ascunde de forțele lui Maduro.

Comitetul Nobel norvegian a anunțat vineri că a decis să îi acorde Premiu Nobel pentru Pace Mariei Corina Machado „pentru munca ei neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta ei de a obține o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație”.

Machado și Edmundo Gonzalez Urrutia au primit anul trecut și Premiul Saharov pentru Libertatea de Gândire din partea Parlamentului European.