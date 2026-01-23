Câștigători de Pulitzer, autori de bestsellers și povestitori de talie internațională vin la cea de-a XI-a ediție The Power of Storytelling

The Power of Storytelling, una dintre conferințele internaționale de referință pentru storytelling și jurnalism în Europa Centrală și de Est, revine cu cea de-a XI-a ediție. Evenimentul va avea loc pe 21–22 martie, la NORD Events Center by Globalworth, București, și va aduce împreună peste 550 de participanți din România și din regiune și voci globale și locale importante.

Tema ediției din 2026 este Hope Is a Choice, o invitație de a privi lumea în care trăim cu luciditate și onestitate, dar și de a alege conștient să rămânem implicați. Conferința creează un cadru de explorare pentru povești care dau adâncime realităților sociale, culturale și politice ale prezentului. Prin narațiuni jurnalistice, artistice și civice, evenimentul explorează felul în care poveștile pot deveni instrumente concrete de reflecție, conexiune și schimbare socială.

O scenă internațională pentru povești despre lumea de azi

De peste zece ani, The Power of Storytelling (PoS) construiește în București o scenă internațională și interdisciplinară pentru povești de profunzime despre lumea în care trăim. Conferința adresează fenomene, problematici și schimbări globale și locale, prin vocile celor care le trăiesc și le documentează, aducând astfel împreună unele dintre cele mai puternice voci din jurnalism, literatură, artă și societate civilă.

Până acum, PoS a adus pe scenă peste 80 de voci internaționale și locale, câștigători ai unor premii precum Pulitzer Prize, Peabody Award sau National Magazine Award, și a reunit un public de peste 5.000 de oameni din Europa și nu numai, interesați de forța poveștilor bine spuse.

Speakeri de top ai ediției 2026

● Lea Ypi predă teorie politică și filosofie la London School of Economics și e autoarea cărților Free (Liberă) și cel mai recent, Indignity, o reflecție asupra nedreptății și demnității spusă prin povestea bunicii sale.

● Nathan Thrall a câștigat Premiul Pulitzer pentru non-ficțiune în 2024 pentru A Day in the Life of Abed Salama (O zi din viața lui Abed Salama), povestea unui tată palestinian care, în încercarea de a-și găsi fiul rănit într-un accident, traversează un labirint de segregare și restricții ce marchează viața de zi cu zi în Cisiordania.

● Chris Jones este scriitor de non-ficțiune la Esquire și de două ori câștigător al National Magazine Award. În prezent lucrează la o carte despre puterea vindecătoare a fotbalului, care va apărea în iunie 2026.

● Jacqui Banaszynski, prezență constantă la The Power of Storytelling de la începutul din 2011 și jurnalistă laureată cu premiul Pulitzer pentru AIDS in the Heartland.

● Elena Stancu este o jurnalistă care din 2019 trăiește și documentează diaspora românească dintr-o autorulotă, alături de partenerul ei, fotograful Cosmin Bumbuț. Proiectul lor, Teleleu.eu, combină povești intime cu o analiză atentă a problemelor sociale și a rezilienței comunităților de români din Europa. ● Lista completă a speakerilor se regăsește pe www.thepowerofstorytelling.org.

O intersecție globală de idei și practici

În fiecare an, PoS reunește un public eclectic de peste 500 de profesioniști care modelează conversații importante în domeniile lor: jurnaliști, profesioniști în comunicare, artiști, designeri, regizori, activiști civici, antreprenori și studenți. Sunt oameni din lumi diferite, dar care împărtășesc valori comune și un interes autentic pentru modul în care poveștile pot deveni instrumente de acțiune.

„Facem The Power of Storytelling pentru că avem cu toții nevoie de inspirație și energie proaspătă în viețile noastre. Credem că a vedea pe viu cum funcționează o poveste bună și apoi a învăța s-o spui mai bine e un cadou pe care ni-l putem face ca să ne reconectăm cu sensul și misiunea personală. Într-o realitate destul de sumbră, să poți să lași loc și

pentru speranță e, până la urmă, o aptitudine și vrem să te ajutăm s-o dezvolți”, spune Cristian Lupșa, gazda The Power of Storytelling.

Evenimentul este produs de Asociația Media DoR, un catalizator de proiecte jurnalistice și culturale, care crede că poveștile pot fi un instrument esențial pentru transformare personală și socială și pentru a ne aduce mai aproape unii de alții. Media DoR a dezvoltat și coordonat publicația DoR între 2009 și 2022, iar printre proiectele sale recente se regăsește și podcastul Prea Sărac.

Biletele se găsesc pe Eventbook.ro și includ ambele zile ale conferinței, prânzurile și mai multe surprize pe care echipa le pregătește la fața locului.

