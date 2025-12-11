Câștigătorul Eurovision 2024 anunță că renunță la trofeu din cauza prezenței Israelului la ediția din 2026

Cântărețul elvețian Nemo, câștigătorul concursului muzical Eurovision în 2024, a anunțat joi că renunță la trofeu în semn de protest față de participarea Israelului la ediția din 2026.

Reprezentantul Elveției a declarat pe Instagram că Eurovision apără unitatea, incluziunea și demnitatea pentru toți și că prezența Israelului anul viitor „arată un conflict clar între aceste idealuri și deciziile luate de EBU”, Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (European Broadcasting Union), scriu agențiile EFE și Agerpres.

„Nu este vorba despre indivizi sau artiști. Concursul a fost folosit în mod repetat pentru a atenua imaginea unui stat acuzat de acte necorespunzătoare, în timp ce EBU insista că Eurovision ‘nu este politic’”, a adăugat artistul, care a câștigat Microfonul de Cristal în 2024 cu piesa sa „The Code”.

Nemo a afirmat că acesta este motivul pentru care a decis să returneze premiul. „Dacă valorile pe care le celebrăm pe scenă nu sunt trăite și în afara acesteia, chiar și cele mai frumoase cântece își pierd semnificația”, a spus el.

În declarația sa, artistul a precizat că returnează trofeul la sediul EBU din Geneva, deoarece simte că acesta nu-și mai are locul pe raftul său.

„Voi fi mereu recunoscător comunității Eurovision, fanilor care au votat, artiștilor cu care am împărțit scena și experienței care m-a format ca persoană și ca artist. Această decizie vine din preocuparea pentru valorile pe care Eurovision le promite, nu dintr-o respingere a celor care îl fac special. Muzica continuă să ne conecteze. Această convingere nu s-a schimbat”, a precizat Nemo.

Cinci țări au anunțat boicotarea Eurovision 2026

La ultima adunare generală a EBU, care a avut loc săptămâna trecută, a fost decisă participarea Israelului la următoarea ediție a Eurovision, care va avea loc în Austria.

În urma acestui vot, cinci țări au anunțat până în prezent că nu vor fi prezente la concurs: Spania, Irlanda, Slovenia, Olanda și Islanda.

EBU, care reunește posturi publice din 56 de țări și organizează Concursul Muzical Eurovision, și-a exprimat joi speranța că țările care nu vor participa la ediția din 2026 „vor reveni cât de curând”.