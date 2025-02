Cât adevăr este în ultimele declarații făcute de Donald Trump despre războiul din Ucraina

Președintele american a făcut o serie de declarații cel puțin controversate despre Ucraina și despre președintele său, Volodimir Zelenski, în timp ce a lăudat, miercuri, la Casa Albă, progresele înregistrate în discuțiile dintre SUA și Rusia în Arabia Saudită, arată The Guardian, care a făcut un factchecking al afirmațiilor lui Donald Trump.

Despre responsabilitatea Ucrainei pentru începerea războiului

„Dar astăzi am auzit: «Oh, păi noi (ucrainenii) nu am fost invitați». Ei bine, ați fost acolo timp de trei ani. Ar fi trebuit să-l încheiați (războiul) acum trei ani. Nici măcar nu ar fi trebuit să-l începeți. Ați fi putut face o înțelegere”, a spus președintele SUA.

Faptele: Invazia Rusiei în Ucraina a fost neprovocată și condamnată pe scară largă de comunitatea internațională ca un act de agresiune.

În perioada premergătoare declanșării invaziei din 24 februarie 2022, Zelenski a transmis în repetate rânduri să se întâlnească cu Vladimir Putin pentru discuții. Cu cinci zile înainte ca trupele ruse să intre în Ucraina, Zelenski a declarat: „Suntem pregătiți să ne așezăm și să discutăm. Alegeți platforma care vă convine”.

Pentru a descuraja Moscova să lanseze invazia, SUA au declasificat și publicat rapoarte de informații care dezvăluiau planurile Rusiei de atac, avertizând că vor urma sancțiuni economice severe dacă Kremlinul își va continua acțiunile.

În zilele și săptămânile de după invazie, negociatorii ucraineni și ruși au avut mai multe runde de discuții în Belarus și Turcia. Totuși, cererile Rusiei erau maximaliste, inclusiv demilitarizarea parțială a Ucrainei, ceea ce ar fi paralizat capacitatea țării de a se apăra în viitor, arată The Guardian.

Fostul secretar britanic al apărării și un susținător puternic al Ucrainei, Ben Wallace, a descris aceste afirmații ale lui Trump privind începerea războiului ca fiind „direct din punctajele de propagandă ale Kremlinului.”

„Zelenski este profund nepopular și blochează alegerile”

„Avem o situație în care nu am avut alegeri în Ucraina. Ei bine, avem lege marțială, practic lege marțială în Ucraina, în care liderul din Ucraina, adică, îmi pare rău să spun asta, dar are o rată a aprobării de 4% într-o țară care a fost distrusă complet. Majoritatea orașelor sunt în ruine”, a spus Donald Trump.

Faptele: Deși popularitatea lui Zelenski a scăzut de la începutul războiului, un sondaj realizat în februarie de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev arată că 57% dintre ucraineni au încă încredere în președinte, o creștere chiar față de procentul de 52% din decembrie.

Sondajele indică faptul că majoritatea ucrainenilor, precum și politicieni critici față de Zelenski, cred că acum nu este momentul potrivit pentru alegeri.

„Poziția noastră este că în timpul unui război nu este loc pentru politică, și cu atât mai puțin pentru alegeri. Ar fi sfârșitul Ucrainei. Să începi activități politice sau electorale ar însemna victoria lui Putin a doua zi”, a declarat Valentin Nalivaicenko, deputat din partidul Batkivșcina al fostului prim-ministru Iulia Timoșenko și fost șef al agenției de securitate SBU.

„SUA oferă mai mult ajutor Ucrainei decât Europa”

„Ei trebuie să afle unde se duc banii. Cred că președintele Zelenski a spus săptămâna trecută că nu știe unde sunt jumătate din banii pe care i-am dat. Ei bine, cred că le-am dat 350 de miliarde de dolari, dar să spunem că este ceva mai puțin de atât. Oricum, este mult, și trebuie să egalăm cu Europa, deoarece Europa a oferit un procent mult mai mic.

Cred că Europa a dat 100 de miliarde de dolari, iar noi am dat, să spunem, 300 plus, și pentru ei (europeni, deznodământul războiului – n.r.) este mai important decât pentru noi. Noi avem un ocean între noi (și ruși) și ei nu. Dar unde sunt toți acești bani? Unde se duc? Nu am văzut niciodată o contabilitate a lor. Noi dăm sute de miliarde de dolari”, a spus Donald Trump.

Faptele: Există multe cifre vehiculate, iar metodele de calcul variază.

Datele centralizate de Institutul Kiel pentru Economia Mondială arată că Europa, incluzând aici donațiile UE și ale statelor membre individuale, a alocat 132,3 miliarde de euro (137,9 miliarde de dolari) pentru Ucraina, mai mult decât cele 119,16 miliarde de dolari oferite în mod real de SUA, potrivit metodologiei folosite de institutul german. De asemenea, Europa s-a angajat să ofere Kievului încă 115 miliarde de euro.

În afară de instituțiile UE, Germania și Marea Britanie sunt cei mai mari contributori naționali, fiind pe locurile trei și patru, în timp ce SUA este pe primul loc.

Ca procent din PIB, cele mai mari contribuții au fost făcute de Estonia și Danemarca (2,5%), Lituania (2,1%), Letonia (1,8%), Finlanda (1,3%), Suedia și Polonia (1,2%).

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a spus recent emisarului SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, despre „rolul esențial al UE în asigurarea stabilității financiare și a apărării Ucrainei,” subliniind că este „mai mare decât orice al oricărui alt aliat.”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat săptămâna trecută că în 2024 „aliații NATO au oferit peste 50 de miliarde de euro în asistență pentru securitate Ucrainei – aproape 60% dintre acestea provenind din Europa și Canada.”

Fostul ministru britanic al apărării Wallace l-a criticat și el pe Trump într-o postare pe „X”, spunând că declarațiile sale sunt „veritabile știri false” deoarece „de fapt, Europa a oferit mai mult” sprijin decât SUA.

„O mare parte din ajutor a fost de fapt cheltuită de națiunile donatoare pentru a-și înlocui propriul echipament oferit. Așadar, unele sume mari sunt doar o formă de ‘rotire’ a fondurilor. De exemplu, SUA au trimis doar 100 de miliarde de dolari din cele 175 de miliarde ca ajutor direct pentru Ucraina și au cheltuit cel puțin 25 de miliarde de dolari pentru propria reaprovizionare”, a explicat el.

Alte comentarii discutabile făcute de Donald Trump: „Rusia nu își desfășoară întregul potențial militar în Ucraina”

„Rusia nu intenționează să distrugă Kievul. Dacă ar fi vrut, ar fi făcut-o. Rusia este capabilă să șteargă de pe fața pământului orașele ucrainene în proporție de 100%, inclusiv Kievul, dar în acest moment atacă doar în proporție de 20%”.

Faptele: Rusia a dezlănțuit întreaga forță a armatei sale, inclusiv rachete hipersonice și artilerie cu rază lungă de acțiune, asupra orașelor ucrainene, provocând distrugeri masive, în special în estul țării.

Pe măsură ce stocurile sale se epuizează, Moscova a apelat la rachete nord-coreene, care continuă să lovească orașele ucrainene. Nu există nicio indicație că Rusia ar fi acumulat arme sau și-ar fi reținut capacitățile militare în acest conflict, arată The Guardian.

„Rusia vrea să oprească războiul”

„Ei bine, suntem mult mai încrezători [în discuții]. Au fost foarte bune. Rusia vrea să facă ceva. Ei vor să oprească barbaria sălbatică”.

Faptele: Oficialii ruși, inclusiv președintele Vladimir Putin, au declarat în repetate rânduri că nu vor opri luptele din Ucraina până când toate obiectivele trasate la începutul invaziei vor fi îndeplinite, fie prin diplomație, fie prin forță militară.

Putin a cerut anterior „demilitarizarea Ucrainei” și a declarat că dorește controlul total asupra a patru regiuni din estul și sudul Ucrainei: Donețk, Herson, Zaporojie și Lugansk, pe care le-a proclamat anexate la Rusia în septembrie 2022.

Informațiile din SUA și de la aliații apropiați, citate marți de presa americană, sugerează că Putin încă își dorește controlul asupra întregii Ucraine, potrivit a patru oficiali occidentali din domeniul informațiilor și a doi oficiali ai Congresului SUA.