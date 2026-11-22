La Craiova, cea mai ieftină noapte de cazare costă 375 de lei, în timp ce la Oradea, Sibiu sau Timișoara se găsesc camere sau apartamente care pornesc de la 100 de lei. Am comparat prețurile pentru o noapte de cazare pentru două persoane în zece orașe din țară, pe Booking și Airbnb, în perioada 5-6 decembrie, după deschiderea târgurilor de Crăciun.

Craiova este orașul cu „cel mai mare târg de Crăciun din lume” organizat pe 27 de hectare, potrivit primarului Lia Olguța Vasilescu, citată de Agerpres.

În oraș cea mai ieftină ofertă este un apartament cu un dormitor, listat pe Airbnb, la 375 de lei. Pe Booking, cea mai ieftină cazare este o garsonieră la 380 de lei, iar cel mai scump loc de cazare este un apartament cu un dormitor care costă 3.370 de lei pe noapte.

În medie, prețurile sunt între 700 și 900 de lei și includ mai ales oferte pentru apartamente. Pentru o cameră de hotel cu mic dejun inclus, prețurile sunt în jurul a 1.000-1.200 de lei pe noapte pentru două persoane.

45.000 de lei pe noapte în Poiana Brașov

În Brașov, acolo unde târgul de Crăciun va începe pe 27 noiembrie, un apartament cu un dormitor costă 190 de lei.

În Poiana Brașov, la aproximativ 12 kilometri de oraș, la o cazare de patru stele, prețul ajunge și la 45.000 de lei pe noapte, pentru un apartament care are jacuzzi în cameră și acces la o zonă de saună. Urmează un apartament de 86 de metri pătrați, în Brașov, cu 21.600 lei.

Cât costă cazarea în București

În Capitală, unde vor avea loc mai multe târguri de Crăciun, cea mai scumpă cazare ajunge la 10.000 de lei pe noapte. Oferta este pentru un apartament de 45 de metri pătrați, care are un pat și o canapea, dar și o bucătărie și o baie private.

Apartamentul se află în Sectorul 3 al Capitalei, la 15 minute de mers pe jos de gura de metrou Piața Muncii.

La polul opus, cea mai ieftină ofertă pentru o noapte de cazare în București este 230 de lei, într-un apartament cu un dormitor.

Cele mai ieftine și cele mai scumpe oferte

Cea mai ieftină ofertă din țară este la Oradea: un apartament de 12 metri pătrați, la 100 de lei, într-o clădire aflată la 100 de metri de centru, potrivit descrierii de pe Booking.

În Oradea, prețul maxim pentru o ofertă de cazare ajunge la 3.000 de lei, pentru un apartament cu un dormitor și un living.

La Sibiu, cea mai ieftină cazare este o cameră cu trei paturi, la 110 lei. Prețul maxim pentru două persoane este de 1.100 de lei, pentru un apartament cu două dormitoare.

Harta târgurilor de Crăciun / Foto: Captură de ecran Google Maps

În Timișoara, cea mai ieftină ofertă este pentru un apartament de 40 de metri pătrați, de 117 lei pe noapte, în timp ce prețul maxim poate ajunge și la 5.000 de lei, pentru un apartament de 60 de metri pătrați.

La Alba Iulia un apartament cu un dormitor costă 120 de lei pe noapte, iar prețul maxim este de 10 ori mai mare, ajungând la 1.200 de lei pentru o vilă întreagă cu două dormitoare.

La Cluj, cea mai ieftină ofertă este un apartament de 25 de metri pătrați, la 134 de lei, în timp ce cea mai scumpă costă 4.820 de lei, pentru un apartament cu vedere panoramică.

La Iași, un apartament cu două camere costă 160 de lei. Cea mai scumpă ofertă este o cameră privată într-un aparthotel, la 3.760 de lei.

Cea mai ieftină cazare din Constanța costă 190 de lei, la un hotel din oraș. Cel mai scump preț, 1.200 de lei, este pentru un apartament de 120 de metri pătrați, care are vedere peste oraș.