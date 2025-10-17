Cât „costă” despăgubirea pentru un câine pierdut pe aeroport? Răspunsul dat de justiția europeană

Un avion Airbus A320 al companiei Iberia pe aeroportul Adolfo Suarez Madrid-Barajas din Madrid, Spania, pe 20 august 2025. Imagine ilustrativă. FOTO: Paulo Lopes / Zuma Press / Profimedia

Un animal de companie trebuie considerat un bagaj obișnuit în caz de pierdere în timpul călătoriei aeriene și nu dă dreptul obținerii unei despăgubiri mai mari din partea companiei aeriane, a decis Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) într-un aviz publicat joi, potrivit AFP.

„Faptul că protecția bunăstării animalelor este un obiectiv de interes general recunoscut de UE nu împiedică transportul animalelor ca «bagaj» și considerarea acestora ca atare”, a motivat instituția juridică cu sediul la Luxemburg.

Această decizie susține compania aeriană spaniolă Iberia, care a făcut obiectul unei plângeri din partea unei pasagere al cărei câine s-a pierdut în timpul îmbarcării și care solicita despăgubiri de 5.000 de euro pentru daune morale, scrie Agerpres.

Animalul, care urma să călătorească la compartimentul de bagaje, a scăpat din cușca în care era transportat spre avion și nu a mai fost găsit.

În timpul check-in-ului, pasagera nu a făcut o declarație specială cu privire la câinele său, o opțiune disponibilă atunci când se înregistrează un articol adesea scump.

Iberia, la rândul său, a declarat că își recunoaște răspunderea și este dispusă să plătească despăgubiri reclamantei, dar limitate la suma prevăzută pentru bagaje.

„Bagaj înregistrat” vs. „pasager”

Solicitată de instanța spaniolă care examinează cazul, Curtea Europeană a afirmat în acest aviz că, într-un avion, conceptul de „bagaj înregistrat” se aplică atât animalelor de companie transportate, cât și obiectelor materiale, precizând că termenul de „pasager” se referă exclusiv la oameni, ceea ce înseamnă că animalele de companie nu pot fi considerate pasageri.

În consecință, orice despăgubire trebuie limitată la despăgubirea prevăzută pentru pierderea unei valize în timpul unui zbor, a precizat aceasta.

Drepturile pasagerilor sunt protejate de Convenția de la Montreal din 1999, care prevede că răspunderea transportatorului în caz de distrugere, pierdere, deteriorare sau întârziere este limitată la suma de aproximativ 1.200 de euro.

Avizul Curții de Justiție a UE are însă doar valoare consultativă și nu soluționează litigiul, care intră sub jurisdicția instanței spaniole însărcinate cu cazul.