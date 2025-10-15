Cât de afectați sunt angajații din România de scumpiri. „Ecoul acestor schimbări nu a întârziat să apară”

Circa 76% dintre participanții la cel mai recent sondaj eJobs au fost afectați semnificativ de creșterile de prețuri din ultima perioadă, scumpirile la utilități, alimente și combustibil având cel mai mare impact, arată datele platformei de recrutare online, potrivit Agerpres.

Conform datelor, aproximativ 20,9% dintre respondenți au fost afectați într-o oarecare măsură, 2,1% doar într-o mică măsură, iar 1,4% deloc.

Cel mai puternic impact l-a avut creșterea tarifelor la utilități, menționat de 89,2% dintre respondenți. Majorarea prețurilor la alimente și băuturi a lovit în 85,6%, iar 40,7% au resimțit cel mai mult impactul scumpirilor în cheltuielile aferente transportului (combustibil, transport în comun).

Reducerea cheltuielilor non-esențiale și schimbarea comportamentului de consum

„Ecoul acestor schimbări nu a întârziat să apară. Deja 72% dintre cei care au luat parte la sondaj au spus că au redus cheltuielile non-esențiale,” a explicat Ana Călugăru, Head of Communications în cadrul eJobs.

36,7% au renunțat la ieșirile în oraș.

24,3% au decis să își cumpere haine mai rar.

21,4% au pus pe pauză planurile de vacanță.

29% au schimbat brandurile pe care le foloseau cu altele similare, dar dintr-o categorie inferioară de preț.

20,3% au amânat planurile de a face o achiziție importantă (casă sau mașină).

Doar 3,3% spun că nu a fost necesar să facă niciun fel de ajustare, iar 8% intenționează să implementeze anumite tăieri de cheltuieli.

Salariul, principala preocupare: Unii ar renunța la beneficii

Pe acest fond, 65% declară că ar fi dispuși să renunțe la beneficiile extrasalariale pe care le primesc în schimbul unui salariu mai mare, care să acopere inflația.

Această deschidere vine în contextul în care doar 4,8% au purtat discuții cu angajatorul lor despre o mărire de salariu și au și primit-o.

30,8% nu au primit un salariu mai mare, deși au solicitat.

24,1% plănuiesc să discute despre acest lucru cu angajatorul.

Dacă ne referim strict la ultimul an, 63,4% spun că nu le-a crescut salariul deloc, 25,3% au primit o majorare mai mică decât nivelul inflației, iar pentru 5,7% plusul a fost mai mare sau egal cu inflația.

Căutarea unui nou loc de muncă și schimbarea perspectivei asupra muncii remote

Impactul economic a fost suficient de puternic încât să-i determine pe 41,3% dintre respondenți să-și dorească un job nou și să se afle în căutarea unui loc de muncă.

33,2% sunt dispuși să facă o schimbare doar pentru un salariu mult mai mare.

14,1% vor un nou job dintr-un cumul de motive, nu doar cel salarial.

Salariul reprezintă cel mai important criteriu pentru jumătate dintre cei care se află în căutarea unui nou job.

Interesant este și faptul că s-a schimbat inclusiv raportarea la munca remote: dacă anterior era dorită pentru gestionarea mai bună a timpului, acum principalul motiv este acela că i-ar ajuta pe angajați să cheltuiască mai puțin pe transport, masa de prânz la birou sau haine.

Puși în fața ipotezei de a se angaja pe un salariu mai mare, chiar dacă asta ar însemna mai puțin timp liber, 33,8% ar accepta fără să stea pe gânduri, iar 33,9% ar accepta doar pentru o diferență salarială substanțială. 32,4% ar refuza, considerând timpul liber mai important.

Soluții

„Majoritatea (58,5%) a răspuns că nu a încercat să-și crească veniturile, ci să reducă o parte din cheltuieli,” a mai precizat Ana Călugăru.

Totuși, 44,6% și-au căutat un job cu un salariu mai mare, 22,1% au cerut o majorare salarială la jobul actual, iar 13,5% și-au luat un al doilea job, part time.

În ceea ce privește proiecțiile economice, 73,4% nu cred că situația economică se va îmbunătăți în următoarele 6 – 12 luni. Doar 17% au perspective optimiste.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.150 de respondenți, în luna septembrie. eJobs este platforma de locuri de muncă din România care oferă acces la o bază de peste 5 milioane de CV-uri.