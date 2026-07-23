Cât de mare este riscul penuriei de carburanți în România: Bolojan indică rezervele aflate „la limită” și vine cu un avertisment legat de prețuri

Premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat, joi, că România nu va avea probleme cu aprovizionarea cu petrol în următoarele două săptămâni, chiar și după Kazahstan a suspendat livrările prin Caspian Pipeline Consortium (CPC) care transportă țițeiul către terminalul rusesc de la Novorossiisk.

Dacă în cele două săptămâni, Rompetrol nu găsește rute alternative de transport, producția rafinăriei de la Petromidia se va reduce cu 10-15%, însă Bolojan a exclus posibilitatea apariției unei penurii de carburanți în România.

Ilie Bolojan a precizat că, în urma întâlnirii oficialilor de la Ministerul Energiei cu reprezentanții companiilor petroliere, s-a ajuns la concluzia că nu vor fi probleme cu aprovizionarea de petrol în următoarele două săptămâni.

„Compania Rompetrol care se aprovizionează pe relaţia Kazahstan caută variante suplimentare pentru a transporta, în aşa fel încât să-l poată rafina în condiţii normale şi în luna august. Dacă nu se va rezolva această problemă, estimează o scădere cu 10-15% a producţiei în cursul lunii august la rafinăria Petromidia”, a precizat premierul.

Rezerve „la limită” în depozitele din vestul țării

El a precizat că există probleme cu aprovizionare către vestul țării, unde rezervele din depozite sunt „la limită”, însă din cauza problemelor de la căilor ferate, întrucât se fac lucrări la linia Constanța-Fetești, iar traficul pe această rută este aglomerat din cauza trenurilor de persoane.

„Depozitul care aprovizionează România de la Oil Terminal nu poate aproviziona cadențat trenurile care livrează către vestul țării, din cauza trenurilor de pasageri, mai intens către litoral pe durata verii. Activitatea va fi transferată pe durata nopții în așa fel încât să nu avem probleme în perioada următoare”, a precizat șeful Guvernului.

Întrebat dacă se iau în calcul măsuri care să compenseze creșterile prețului la carburanți, Bolojan a arătat că un guvern interimar nu are pârghiile să intervină. Pe de altă parte, el a insistat ca o eventuală intervenție legislativă a Parlamentului să fie atent cântărită.

„Să nu perturbe activitatea economică, să nu creeze un deficit de combustibil pe piața românească. Am discutat cu domnul Alexandru Nazare (ministrul Finanțelor – n.red.) la o variantă care să poată fi luată în discuție. ceea ce ar s-ar putea vota în Parlament pentru eventualele limitări ale creșterii de prețuri ca urmare a reînceperii războiului din Golf, să se facă într-o manieră care să răspundă atât cetățenilor printr-un preț cât mai convenabil, dar și companiilor din piață”, a spus Bolojan.

Ce spune Bolojan despre prețuri

„Sunt două posibilități: piața să rezolve lucrurile sau o intervenție care acum nu poate fi făcută decât la nivel parlamentar. Trebuie făcută atent, nu cu entuziasm, dacă mecanismul propus nu este realist, poate duce la o penurie”, a avertizat premierul.

Întrebat dacă ia în calcul ca Guvernul să dispună scoaterea de petrol din rezervele statului, Bolojan a răspuns negativ.

„Nu vom ajunge în această situaţie şi ştirile alarmiste cred că nu sunt de bun augur”, a comentat șeful Guvernului.

Prețurile la pompă cresc din nou

Prețul carburanților a reînceput să crească în România, în contextul în care conflictul din Orientul Mijlociu s-a intensificat iarăși, iar stoparea livrărilor din Kazahstan prin CPC din cauza atacurilor cu drone ale Ucrainei riscă să afecteze direct România.

Joi dimineață, motorina premium costă 10,41 lei pe litru la Petrom, 10,51 lei la OMV, 10,60 lei la Lukoil și 10,61 lei la OMV și Rompetrol. Dieselul premium nu este superior calitativ celui standard, ci este specific anumitor mașini, în special celor cu motor de mare putere.

Motorina standard a ajuns la 9,64 lei la Petrom, 9,70 lei la MOL și OMV și 9,80 lei la Rompetrol și Lukoil.

Benzina este și ea mai scumpă cu 10 bani pe litru față de miercuri și a ajuns să coste între 8,87 și 8,98 pentru sortimentul standard și între 9,35 și 9,59 lei pe litru pentru cel premium.

Anul trecut, România și-a acoperit 77% din necesarul de țiței din import, restul provenind din producția internă. Din aceste importuri, aproximativ 63% au venit din Kazahstan, ceea ce face din această țară principalul furnizor de țiței al României. Sistarea livrărilor din Kazahstan înseamnă așadar un deficit de 50% din necesarul intern.

Barilul a trecut din nou peste un prag psihologic

Chiar dacă România va identifica o cale de a primi în continuare petrol din Kazahstan, îl va achiziționa mai scump, întrucât prețul petrolului pe baril a depășit din nou 100 de dolari, pentru prima dată din luna mai în contextul în care reizbucnirea ostilităților dintre Statele Unite și Iran a înăbușit fluxul de energie în Orientul Mijlociu.

Revenirea prețului țițeiului Brent din ultimele săptămâni reflectă îngrijorarea crescândă a pieței cu privire la conflictul în expansiune, care se extinde acum de la Golful Persic până la Marea Roșie. Ambele artere sunt vitale pentru comerțul energetic global.

Dacă livrările prin Strâmtoarea Ormuz erau deja problematice, în ultimele zile au apărut informații potrivit cărora petrolierele ezită să mai intre și în Strâmtoarea Bab el-Mandeb din cauza amenițărilor milițiilor houthi.

Cel puţin nouă nave comerciale au făcut cale întoarsă în apropierea strâmtorii Bab el-Mandeb sau în Marea Roşie după ameninţarea rebelilor houthi de a impune o blocadă maritimă asupra Arabiei Saudite, potrivit datelor de monitorizare maritimă analizate miercuri de AFP