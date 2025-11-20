Cât de mult s-a schimbat mediul de afaceri din România în 16 ani, cum au crescut profiturile și cu câți angajați lucrează firmele – studiu Termene.ro

Cifra de afaceri cumulată a mediului de afaceri a crescut de peste trei ori, de la 857 la 2.677 miliarde lei, arată un studiu amplu realizat de Termene.ro pe baza datelor financiare oficiale din perioada 2008-2024. Potrivit studiului, profiturile nete s-au multiplicat de 4,5 ori (la 229 miliarde lei), iar raportul dintre profituri și pierderi a ajuns la un nivel record: peste 4 lei profit pentru fiecare 1 leu pierdere.

De la criza financiară globală, trecând prin pandemie și până la inflația accelerată din ultimii ani, companiile românești au traversat perioade de ajustări rapide, urmate de consolidare și creștere accelerată, ieșind din fiecare criză mai puternice decât au intrat, arată studiul.

„Datele arată o realitate incontestabilă: mediul de afaceri românesc a intrat într-o etapă de maturitate. Avem mai multe companii active, afaceri de peste trei ori mai mari, profituri de patru ori mai mari și o eficiență net superioară față de acum un deceniu și jumătate. Este dovada că mediul de business românesc nu doar a supraviețuit crizelor – ci a ieșit din ele mai puternic. Desigur, acesta nu este un motiv suficient să primească în continuare tot mai multe piedici”, a declarat declară Ionuț Bonoiu, Head of Context & Clarity, Termene.ro.

Numărul de anagajați a rămas constant

Una dintre cele mai importante concluzii ale studiului este că această transformare s-a produs fără o creștere semnificativă a numărului de angajați. Numărul total de salariați din companiile românești a rămas relativ constant pe parcursul perioadei analizate, în jurul valorii de 4,1 milioane.

În aceste condiții, productivitatea muncii (cifra de afaceri per angajat) a crescut de aproape trei ori, iar profitul net per angajat s-a multiplicat de peste patru ori – un semn clar că firmele românești au crescut prin optimizare, digitalizare și profesionalizare.

Numărul companiilor a crescut

Numărul companiilor active, care au depus bilanț, a crescut cu 65% în perioada 2008 – 2024, depășind în 2023 pragul de 900.000 de firme. Totodată, ponderea companiilor care generează efectiv venituri (cifră de afaceri de cel puțin 1 leu) a urcat de la 33% în 2008 la 77% în 2024 – un indicator cheie al maturizării mediului de afaceri. Segmentul companiilor cu afaceri de peste 1 milion de lei aproape s-a triplat, ajungând la 149.000 de entități.

Cifra de afaceri cumulată a companiilor românești a crescut de la 857 miliarde lei în 2008 la 2.677 miliarde lei în 2024 – o creștere de peste 3 ori.

Chiar dacă ritmul s-a temperat în ultimii ani, creșterea medie anuală compusă (CAGR) rămâne peste 7%.

Profitul brut a crescut în perioada 2008-2024 de 4,4 ori, ajungând la 264,5 miliarde lei, iar profitul net a avansat de 4,5 ori, la 229,1 miliarde lei.

Pierderea totală raportată a crescut mult mai lent (doar +50% în perioada analizată), ceea ce a dus la un raport record de peste 4 lei profit pentru fiecare 1 leu pierdere – cel mai bun nivel din perioada analizată.

Cifre legate de mediul de afaceri din România:

+65% creștere a numărului companiilor active (2008–2024)

aprox. 900.000 companii cu bilanț depus în 2023 (ușoară scădere în 2024, dar este de așteptat ca valoarea să crească în următoare perioadă)

77% firme cu venituri efective (vs. 33% în 2008)

149.000 companii cu afaceri de peste 1 milion lei în 2024 (vs. 57.000 în 2008)

2.677 mld. lei – cifra de afaceri totală (de peste 3 ori mai mare vs. 2008)

264,5 mld. lei – profit brut (de 4,4 ori mai mare)

229,1 mld. lei – profit net (de 4,5 ori mai mare)

peste 4 : 1 – raport profit/pierderi în 2024

4.020 mld. lei – active totale în 2024 (de 4 ori mai mari vs. 2008)

2.191 mld. lei – capitaluri proprii în 2024 (de 6 ori mai mari vs. 2008)

4,1 milioane – angajați în 2024 (creștere de 1,5% față de 2008)

Analiza acoperă perioada 2008–2024 și se bazează pe date financiare oficiale depuse de companiile românești la Ministerul Finanțelor, procesate și integrate prin platforma Termene.ro. Studiul include toate companiile active care au depus bilanț în perioada analizată.

Termene.ro este o platformă de business intelligence din România.