George Simion spune în ce condiții AUR poate face alianță cu PSD

Președintele AUR a declarat, luni, întrebat în ce condiții partidul său ar face alianță cu PSD, că ar susține orice guvern atât timp cât premier va fi Călin Georgescu.

Luni, la Parlament, după ce a semnat un acord de colaborare cu Partidul Democrația Acasă din Republica Moldova, George Simion, liderul AUR a fost întrebat dacă ia în calcul o alianță cu PSD, pentru a intra la guvernare. El a susținut că nu vrea ca partidul pe care îl conduce să facă un guvern cu „aceste forțe care au anulat alegerile din România”, dar ca măsură reparatorie pentru anularea scrutinului din 2024 ar putea susține orice guvern cu o condiție:

„Ca măsură reparatorie pentru anularea alegerile și pentru ce a pățit domnul Călin Georgescu, eu mi-am anunțat susținerea oricărei formule în varianta în care domnul Călin Georgescu ar fi premierul unei astfel de coaliții. Fără a avea pretenții ca noi (n.red. AUR) să facem parte din respectiva formulă de guvernare”, a spus liderul AUR.

„Nu candidez pentru funcția de primar al Bucureștiului”

Simion a vorbit și despre organizarea alegerilor de la Capitală, o decizie care dă bătăi de cap coaliției.

„AUR, în primul rând, susține legea. Noi am propus prima plângere penală (n.red. împotriva lui Bolojan) și se pare că domnul premier Bolojan ar da semne de normalitate și ar fi de acord cu respectarea legii. Așa am văzut pe surse, pentru că nu există niciun act normativ în acest sens”.

George Simion face referire la o declarație făcută de premierul Bolojan săptămâna trecută, la Radio România: „Calendarul ne permite și voi susține săptămâna viitoare organizarea acestor alegeri sau în ultima duminică din noiembrie (n.red. 30 noiembrie) sau în prima duminică din decembrie (n.red. 7 decembrie)”.

Potrivit informațiilor HotNews, există un oarecare consens în coaliție când vine vorba de organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei pe 7 decembrie, însă rămâne condiția impusă de PSD – fie va exista un candidat comun al tuturor partidelor de la guvernare, fie va avea fiecare partid propriul candidat.

În legătură cu candidatul care va fi susținut de AUR, George Simion a spus că partidul va alege „persoana care are șanse să câștige, ne luptăm pentru Primăria Capitalei și ne vom folosi toate resursele”.

Simion a declarat că nu va candida pentru funcția de primar general „pentru că nu mi se potrivește acest rol. Avem candidați pe care îi putem susține și să se potrivească cu acest rol de primar al Bucureștiului”.