Sorin Grindeanu, după ce George Simion a spus că ar intra la guvernare cu PSD: „Nu în mandatul meu”

Întrebat dacă PSD ar putea forma un Guvern cu AUR în contextul în care social-democrații continuă să boicoteze ședințele coaliției, Sorin Grindeanu a spus că nu se va întâmpla asta cât timp va conduce partidul.

La finalul unei ședințe a conducerii PSD în urma căreia au decis că nu vor participa la ședințele coaliției și au stabilit o serie de propuneri pentru proiectul de Ordonanță de Urgență care suspendă finanțarea unor proiecte din PNRR, Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă PSD ar putea să intre la guvernare cu AUR.

„Nu vă supărați, am decis în urmă cu două luni să intrăm în această coaliție (n.red. PNL-PSD-USR-UDMR-Minorități Naționale). Decizia am luat-o într-un for cât se poate de larg. Suntem un partid serios, nu facem decizii pe picior”, a răspuns Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă garantează că nu intră la guvernare cu partidul condus de George Simion, președintele interimar al PSD a spus „în mandatul meu, da”.

Întrebările vin în contextul în care săptămâna trecută, Simion a declarat la Realitatea TV că speră ca din toamnă partidul pe care îl conduce să ajungă la Palatul Victoria într-un Guvern condus de Călin Georgescu, din care să facă parte și PSD.

„Intenționez să devin și mai serios, dacă e cazul, în a face opoziție și în a învăța pentru viitoarea guvernare. Pentru că este inevitabil. Sperăm noi din toamnă să ajungem la guvernare”, a declarat George Simion la Realitatea Plus, citat de Mediafax.

Liderul AUR a continuat prin a spune că are nevoie de încă un partid, precum PSD, pentru a forma Guvernul: „PSD trebuie să lămurească dacă este și el un partid sorosist care o susține pe Ursula von der Leyen și politicile de federalizare a Europei și tot acest curent LGBT-ist sau rămâne de partea poporului român și votează”.