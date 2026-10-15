Cât timp va mai sprijini Ucraina Marine Le Pen dacă va fi aleasă președintă a Franței: „Nu trădez pe nimeni”

Marine Le Pen a afirmat miercuri că va mai „menține timp de șase luni” ajutorul financiar acordat Ucrainei dacă va fi aleasă președintă în 2027, dar că, după această perioadă, va „înceta” sprijinul financiar, deoarece, în opinia sa, Franța „nu mai dispune de mijloacele necesare”, transmite AFP.

Declarația liderei extremei drepte franceze vine în condițiile în care sondajele de acum o dau drept mare favorită la alegerile prezidențiale care vor avea loc în primăvara viitoare.

„Începând cu momentul alegerii mele, timp de șase luni vom menține ajutoarele (…) pentru a nu pune pe nimeni cu spatele la zid”, a declarat ea la postul de televiziune flamand VRT News, în marja unei întâlniri la Bruxelles cu aliații săi europeni din grupul Patrioților.

„Nu trădez pe nimeni”

„Dar, după aceea, vom înceta sprijinul financiar acordat Ucrainei, deoarece nu mai avem mijloacele necesare pentru a face acest lucru”, a adăugat ea.

Această amânare de un semestru reprezintă un element nou în discursul candidatei Rassemblement National (Adunarea Națională, RN) la președinția Franței.

Ea își justificase deja în ultimele săptămâni intenția de a opri sprijinul financiar acordat Kievului.

„Nu trădez pe nimeni”, s-a justificat Le Pen, invocând faptul că „Franța se află la un pas de incapacitate de plată” a datoriei publice și că, în aceste condiții, „este un discurs de sinceritate față de (Volodimir) Zelenski faptul că nu mai putem asigura acest ajutor financiar“”, a afirmat ea.”.

În lipsa posibilității de a conta pe Franța, ea crede că Ucraina s-ar putea orienta către „alte țări din Uniunea Europeană care se află într-o situație financiară mai bună decât Franța și care vor putea, cu siguranță, să preia ștafeta”, fără a preciza însă care anume.

Acuzată că este omul lui Putin

Liderii partidului de extremă dreapta RN, Le Pen și Jordan Bardella au declarat luna trecută că Rusia „nu poate spera să dicteze, direct sau indirect, politicile Franței prin „intimidare, amenințări, destabilizare sau presiune psihologică”.

Rivalii lui Le Pen din cursa prezidențială o acuză că este apropiată de președintele rus Vladimir Putin.

Partidul său a contractat anterior un împrumut de 9,4 milioane de euro (11 milioane de dolari) de la o bancă din Moscova. Împrumutul a fost achitat în 2023.

Deși Le Pen s-a deplasat la Moscova în 2017 pentru a se întâlni cu Putin, ulterior ea a condamnat războiul lansat de Rusia împotriva Ucrainei în 2022.