Un fost consilier al lui Băsescu critică dur decizia lui Nicușor Dan de a-l decora pe veteranul de război Ion Vasile Banu: „E extraordinar de prost sfătuit” / Cum argumentează

„Singurul mesaj pe care îl transmite, fie că vrea sau nu, este «Heil Hitler!»”, spune profesorul de științe politice Cătălin Avramescu, expert în istoria nazismului, pentru publicul HotNews. El a criticat vehement decizia lui Nicușor Dan, care l-a decorat pe Ion Vasile Banu, militar din Diviza 13 – care a luptat alături de trupele Germaniei Naziste în Masacrul de la Odessa din 1941. A fost singura decorație oferită de președinte în acest an, de Ziua Națională.

Cătălin Avramescu, profesor de Ştiinţe Politice, fost ambasador în Finlanda şi fost consilier la Cotroceni în mandatul lui Traian Băsescu, cataloghează drept „scandalos și iresponsabil” gestul lui nicușor Dan.

„Ion Vasile Banu nu era pe front pentru a apăra libertatea și democrația. Ion Vasile Banu s-a înrolat în 1939, pe vremea dictaturii regale. A fost militar și în timpul statului național-legionar și apoi sub dictatorul Ion Antonescu”, a scris Avramescu pe Facebook.

El a explicat că regimentul din care Vasile Banu a făcut parte era, la rândul său, parte din Divizia 13. „Aceste unități nu luptau pentru libertate și democrație. Ele au intrat în URSS ca parte a unui război rasial, de exterminare, ordonat de Adolf Hitler”.

Contactat de HotNews, profesorul Avramescu a subliniat că este important să fie făcută o diferență între „interesul național” și „crimele de război și împotriva umanității”. Campania din Est – adică participarea României la Al Doilea Război Mondial alături de Germania Nazistă, sub conducerea lui Ion Antonescu – „a fost gândită de la bun început ca o campanie de exterminare”, amintește el.

Cătălin Avramescu, profesor de Ştiinţe Politice, fost ambasador în Finlanda şi fost consilier la Cotroceni în mandatul lui Traian Băsescu Foto: Facebook.com

Avramescu a explicat, istoric, cum Armata Română nu a urmărit atunci interesul național, ci doar exterminarea a zeci de mii de oameni – între 26.000 și 60.000 de evrei doar la Odessa în 22 iunie 1941. Exemplifică prin ordinul dat atunci de mareșalul Ion Antonescu: „Ostași, vă ordon: Treceți Prutul (…) Fiți vrednici de cinstea pe care v-a făcut-o istoria, Armata Marelui Reich și neîntrecutul ei comandant Adolf Hitler”.

„«Heil Hitler!», ăsta e mesajul”

Întrebat ce mesaj crede că transmite președintele României când alege să îl decoreze pe Ion Vasile Banu, Avramescu răspunde scurt: „«Heil Hitler!», ăsta este mesajul. «Heil Hitler!»”.

Amintește, apoi, de comemorările de la Tâncăbești, care au loc în fiecare an pe 30 noiembrie, pentru liderul legionar Corneliu Zelea Codreanu. Chiar duminică unul dintre participanți a făcut salutul nazist. Astfel de manifestări sunt interzise prin lege.

„Procuratura nu a făcut nimic, jandarmii nu au făcut nimic. Decât i-au protejat pe cei care ieri au făcut salutul nazist. Să ai troița lui Corneliu Zelea Codreanu la Tâncăbești e ca și cum ai avea un monument al lui Heydrich (n.r. – Reinhard Heydrich, unul dintre principalii arhitecți ai Holocaustului) la Praga”, a mai adăugat profesorul.

„Ce-i acolo să fii mândru tu ca român și să-ți bată inima de ziua națională?”

Avramescu a publicat și o fotografie cu Ion Vasile Banu, care ține în mână un MP-40 german, armă despre care spune că era folosită de trupele naziste.

Nicușor Dan a decorat pe cineva „care a făcut parte, și e mândru că a făcut parte, dintr-o campanie de genocid. Pentru că nu poți să spui că aceea era o campanie militară”, a mai explicat profesorul.

„Întreaga acțiune este criminală. Tu cum poți să o ridici în slăvi? Pentru că Nicușor Dan nu numai că l-a decorat pe omul acela, dar spune că e frumos ce s-a întâmplat. Unde? La cotul Donului (n.r. Bătălia de la Stalingrad 1942-1943, unde au murit aproximativ 3 milioane de oameni, cei mai mulți fiind civili). Ce-i acolo să fii mândru tu ca român și să-ți bată inima de ziua națională? Dimpotrivă, trebuie să-ți pui capul în pământ de rușine”, a adăugat.

Ion Vasile Banu Foto: Facebook.com

„Este extraordinar de prost sfătuit”

Avramescu crede că Nicușor Dan trebuie, după această decizie, să „își pună cenușă în cap” și să îi dea afară pe cei care l-au consiliat. „În loc să se delimiteze de așa ceva, ne explică că este patriotism să lupți alături de armata lui Hitler… Genial!”.

Cum sunt aleși oamenii ce vor fi decorați

Rugat de HotNews să explice procedura prin care sunt aleși cei ce vor fi decorați, profesorul Avramescu, care a fost consilier de stat la Cancelaria preşedintelui Traian Băsescu, a explicat că, mai întâi, la Cotroceni, ajunge un referat cu o sugestie, care apoi e aprobată de un consilier.

Expertul susține că o astfel de propunere ar fi trebuit să fie refuzată pe loc – „cum ai văzut Odesa 1941, știi”, spune el despre primul semn care trebuia să atragă atenția.

„Probabil pentru că este extraordinar de prost sfătuit”, mai spune profesorul despre alegerea lui Nicușor Dan.

HotNews a solicitat un punct de vedere din partea Administrației Prezidențiale, dar și informații privind decizia de decorare a lui Ion Vasile Banu. Când vom primi răspunsurile, le vom publica.

Ce a spus președintele Nicușor Dan în anunțul său

Președintele Nicușor Dan a anunțat că anul acesta, de Ziua Națională, este conferită o singură decorație, iar aceasta va merge în mod simbolic către veteranul de război Ion Vasile Banu. El l-a decorat pe colonelul în rezervă cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler.

„La 107 ani, domnul Ion Vasile Banu reprezintă esența a ceea ce înseamnă dragostea de țară: un om care, la doar 21 de ani, a intrat în Armata României și a luptat cu dăruire pentru eliberarea Basarabiei în 1941 și pe frontul de la Cotul Donului în 1942. Curajul, sacrificiul și demnitatea cu care și-a servit patria sunt lecții care ne obligă să ne plecăm cu respect în fața sa”, a transmis Nicușor Dan.

„Distincția pe care i-am conferit-o este un gest de recunoaștere pentru serviciile sale militare excepționale din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, dar și pentru implicarea sa neobosită în viața comunității după încheierea conflictului”, a mai spus președintele.