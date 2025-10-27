Cătălin Drulă, critici la adresa lui Daniel Băluță, contracandidatul său la Primăria Capitalei: „6 milioane de euro a costat fântâna făcută de domnul Băluță”

Deputatul USR Cătălin Drulă, candidat la Primăria Capitalei, l-a criticat, luni, la Parlament, pe contracandidatul său de la PSD Daniel Băluță, după ce PSD, PNL și AUR au blocat adoptarea unei proceduri de urgență pentru proiectul care să transpună în lege referendumul de anul trecut din Capitală, convocat de Nicușor Dan. „6 milioane de euro a costat fântâna făcută de domnul Băluță. E o realitate”, a spus Drulă, întrebat despre decizia din Coaliție de a nu exista atacuri între candidați partidelor din coaliția de guvernare.

Candidatul USR la Primăria București, Cătălin Drulă, a criticat votul care a avut loc în Biroul Permanent al Senatului.

„Odată în plus s-a demonstrat prin acest vot în Biroul Permanent al Senatului că una vorbesc aceste partide și alta fac. Asta cred că se reflectă și asupra candidaților pe care îi vor propune și PSD și PNL și AUR, pentru că bucureștenii au votat acest referendum în mod covârșitor”, a spus Drulă.

„Avem fântâni cântătoare de milioane de euro, dar în același timp nu sunt bani pentru asfalt”

El a spus că transpunerea referendumului în lege se confruntă în acest moment cu „o primă piedică pusă de PSD, PNL și AUR”.

„Asta arată cumva viziunea pe care o au asupra Capitalei, aceea de a continua același sistem de împărțire pe felii pe bucăți politice a bugetelor, astfel încât avem fântâni cântătoare de milioane de euro, dar în același timp nu sunt bani pentru asfalt, ca să facem o trecere de pietoni. Nu sunt bani pentru a reface trotuarele, bulevardele mari sau pentru a investi în niște proiecte în continuare majore pentru reabilitarea rețelei de termoficare”, a acuzat deputatul USR Cătălin Drulă.

Candidatul USR spune că în această campanie discuția va fi despre implementarea referendumului votat de bucureșteni sau despre „aceleași rețele de partid care au adus Bucureştiul într-o stare de pseudofaliment, într-o stare de impotență financiară și Bucureştiul să nu-și atingă potențialul de metropolă europeană”.

„Din gură spun (n.red.: toate partidele) da, da, da, susțin referendumul. Nu știu exact cum se poziționează contracandidații mei. Dar când e vorba de fapte, nu vor să facă”, a spus Drulă.

Cătălin Drulă a fost întrebat de HotNews de ce a depus proiectul de lege abia acum, când putea să o facă și sesiunea parlamentară trecută, de exemplu. AUR a motivat că s-a abținut la votul de luni din Senat pentru că nu este nicio urgență, având în vedere că proiectul putea fi depus și până acum.

„Am depus în timp util pentru ca această procedură să se aplice pentru noul buget pe 2026. Bugetul pe 2025 deja e făcut de foarte multă vreme, a fost făcut anul trecut. Am discutat acest text de lege cu președintele Nicușor Dan, a fost un proces de a-l elabora și l-am depus acum, când putem face bugetul pe 2026”, a spus Drulă.

Cătălin Drulă: „Eu nu atac pe nimeni”

Când a fost întrebat de jurnaliști dacă se respectă decizia din coaliție, aceea ca cei care candidează din partea partidelor de la guvernare să nu se atace între ei, Drulă a spus că nu atacă pe nimeni.

„Eu le spun bucureștenilor să se uite la ce face fiecare partid, cum se poziționează și faptul că astăzi în Birolul Permanent al Senatului PSD, PNL și AUR au blocat legea privind implementarea referendumului, e un fapt. Este o realitate”, a spus candidatul USR.

„6 milioane de euro a custat fântâna făcută de domnul Băluță. E o realitate. Sunt realități care afectează viața bucureștenilor”, a spus el. HotNews scria în 2023 despre o fântână arteziană pentru care Primăria condusă de Daniel Băluță a plătit aproape 5 milioane de euro.

„Nu e nicio exagerare faptul că bulevardele sunt pline de… că nu sunt bani pentru a fi reabilitate, că nu există buget la Primăria Capitalei. Astea sunt lucruri reale și cred că trebuie să discutăm în contextul campaniei electorale despre cum vrem să arate orașul nostru în viitor, dacă vrem să revenim în epoca în care rețelele de partid erau mufate la banii publici”, a continuat Drulă.

Întrebat de HotNews dacă Daniel Băluță „a mufat” companii la banii publici, Drulă a spus că „e suficient să vă uitați pe investigații făcute de colegii dumneavoastră de presă”. Rugat să răspundă concret cu da sau nu, Drulă a ignorat întrebarea și a ales să răspundă unui alt jurnalist.