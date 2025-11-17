Cătălin Drulă îi acuză pe Ciucu și Băluță că „refuză un exercițiu democratic esențial”

Candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei spune, într-un dialog cu HotNews după publicarea sondajului AtlasIntel, care îl clasează pe locul 3, la o distanță de puțin peste 1% față de primul clasat, că, din punctul său de vedere, „mai importante decât sondajele” sunt dezbaterile și își acuză contracandidații de la PSD și PNL că le refuză.

În sondajul AtlasIntel realizat pentru HotNews și publicat luni dimineață, Cătălin Drulă este creditat cu 18,1%, la o diferență de 0,5% față de Daniel Băluță de la PSD și 1,1% față de actualul primar PNL al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, care deschide ierarhia. Anca Alexandrescu este plasată pe locul 4, cu 17.9%. Cei patru candidați sunt grupați, astfel, pe un segment de 1,3%.

„Cel mai bun sondaj e la urnă. Și după orice sondaj care a apărut în general, în alegerile trecute, nu ne-am fi putut lua pentru rezultatele care au fost finale, mai ales în perioada recentă. În sondajul despre care ați spus dvs., sunt trei candidați într-un procent. Deci, orice sociolog sau statistician vă poate spune că sunt în marginea de eroare. Locul 3 sau locul 1 sau locul 2 nu au nicio semnificație aici, din punct de vedere statistic”, a afirmat Cătălin Drulă.

El consideră că, deși au un rol sociologic sau de politică publică, sondajele „se pun excesiv în discuții”, în loc de dezbatere pe idei și pe teme: „Se pun în zona de tactică și, dacă pot să zic mai colocvial, de chichițibușerie. Chibiți de pe margine. Adică pariuri. Alegerile și democrația nu sunt pariuri”.

„Atât domnul Ciucu, cât și domnul Băluță refuză un exercițiu democratic esențial”

Drulă și-a atacat contracandidații de la PSD și PNL, Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, pe care i-a acuzat că au refuzat toate invitațiile la dezbateri:

„Atât domnul Ciucu, cât și domnul Băluță refuză un exercițiu democratic esențial, și anume dezbaterile. Întotdeauna au refuzat toate dezbaterile propuse atât de dumneavoastră, de presă, cât și de mediul academic.

Au fost câteva, n-aș putea să vă dau un număr exact, dar cred că trei, patru, cinci invitații am primit, și am spus la fiecare că da, iar ulterior gazdele au spus că domnul Băluță și domnul Ciucu nu confirmă. Nu există nicio dezbatere în momentul de față, din câte știu eu. Dacă cumva mă înșel, e foarte bine. Dacă confirmă contracandidații mei, nu e nicio problemă. Dar asta pare să fie situația noastră de față, că fug de dezbateri”.

Ce spune despre rezultatul Anei Ciceală, surpriza sondajului AtlasIntel

Ana Ciceală, candidata partidului SENS la alegerile pentru Primăria Generală, este cotată în sondajul AtlasIntel cu 7,1%, un rezultat pe care nu l-a mai avut în sondajele anterioare. Întrebat dacă crede că se produce o fragmentare între electoratul USR și SENS, Cătălin Drulă spune că nu crede în această noțiune de electorate care aparțin cuiva”.

„Eu respect dreptul oricui de a candida. Nu cred în această noțiune de electorate care aparțin cuiva. Cred că bucureștenii sunt oameni care își doresc o anumită dezvoltare a acestui oraș, o continuare a unor politici oneste și implementarea unor programe. Și mă adresez lor în general. Când văd oameni cu care vorbesc pe stradă, nu mă uit la ei și spun acesta este electorat de-al meu, acesta este electorat de-al altcuiva”, a spus candidatul USR.

Cătălin Drulă a mai spus, în dialogul cu HotNews, că până la momentul acesta niciun contracandidat nu i-a cerut să se retragă.

„Nu comentez discuții de background că nu e corect, dar nu, nu am fost contactat. Eu candidez pentru programul pe care îl am. Nu mă interesează problemele de tactică electorală, eu nu sunt analist politic, eu sunt un candidat care are un program în fața cetățenilor și mă interesează doar relația directă cu electoratul. Eu sunt candidat. Candidatul trebuie să aibă proiecte, programe și să aibă o relație directă cu cetățenii și să treacă o campanie prin dezbateri”, a mai spus Cătălin Drulă.