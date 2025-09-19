Cătălin Tolontan despre un spot în care a jucat recent: „Sunt cel mai prost actor din istorie”

GOLAZO.ro, site-ul de sport al ZYX Publishing Group, care editează și Hotnews.ro, a lansat o campanie de brand. Campania este creată în parteneriat cu agenția de publicitate Headvertising și cu regizorul și scenaristul Radu Muntean.

Conceptul central al campaniei „Fiecare gol contează” pune în prim plan energia și emoția fanilor, cu situații amuzante din viața reală: oameni obișnuiți care se simt campioni pentru o clipă trăind intens euforia marilor reușite din arene.

Proiectul este o creație a lui Șerban Alexandrescu, fondatorul agenției Headvertising, și a fost produs în colaborare cu Multi Media Est.

Cele trei spoturi ale campaniei, care rulează pe TV, radio, digital și outdoor, au fost regizate de Radu Muntean („Hârtia va fi albastră”, „Marți, după Crăciun”, „Întregalde”).