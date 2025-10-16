Catedră de limba română înfiinţată la prestigioasa Universitate Cambridge. Ce cuprinde oferta academică

Un lectorat de limba română a fost înfiinţat la prestigioasa Universitate Cambridge din Marea Britanie, în cadrul Facultăţii de Limbi Moderne şi Medievale şi de Lingvistică (The Faculty of Modern and Medieval Languages and Linguistics – MMLL), informează joi Ambasada României la Londra.

Conform comunicatului difuzat de reprezentanța diplomatică, proiectul este finanţat de Guvernul României, resprectiv Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Institutul Limbii Române.

Prin acest nou lectorat vor fi organizate cursuri deschise de limba română (nivel începător şi intermediar), precum şi un program de evenimente culturale dedicate promovării limbii şi culturii române în mediul universitar britanic.

Astfel, prin această iniţiativă, Universitatea din Cambridge devine a doua universitate din Regatul Unit care găzduieşte un lectorat de limba română, alături de Universitatea din Oxford, unde lectoratul a fost inaugurat în anul 2012.

Lectorul de limba română

Lectoratul va fi coordonat de dr. Ştefania Costea, care şi-a finalizat studiile de master (MPhil, 2019) şi doctorat (PhD, 2024) la MMLL, sub îndrumarea profesorului Adam Ledgeway, lingvist care a avut o contribuţie esenţială în dezvoltarea studiilor de limba română la Cambridge.

„Lectoratul îşi propune să ofere studenţilor şi cadrelor didactice de la Cambridge posibilitatea de a descoperi limba română şi bogăţia culturii, artei, literaturii şi cinematografiei româneşti”, a declarat dr. Ştefania Costea.

Ce include oferta educațională

Oferta academică şi culturală a lectoratului cuprinde, printre altele:

cursuri deschise de limba română – nivel începător şi intermediar, desfăşurate săptămânal în timpul așa-numitelor trimestre Michaelmas şi Lent,

seminarii tematice româneşti – prelegeri şi discuţii dedicate limbii, istoriei, filmului şi literaturii române,

dar şi „Romanian Movie Night” – proiecţii săptămânale de filme româneşti, menite să ofere o perspectivă autentică asupra societăţii şi culturii din România.

Cursurile sunt deschise tuturor membrilor Universităţii şi se bazează pe un format accesibil şi interactiv, se mai precizează pe site-ul Ambasadei.

În cursul acestei luni, Laura Popescu, ambasadorul României în Marea Britanie, a efectuat o vizită la Universitatea din Cambridge, unde s-a întâlnit cu prof. John David Rhodes, co-preşedinte al MMLL, cu prof. Ioanna Sitaridou, precum şi cu lectorul de limba română dr. Ştefania Costea, unde și-a exprimat „aprecierea deosebită faţă de Universitatea din Cambridge pentru deschiderea şi disponibilitatea în implementarea acestei iniţiative academice, subliniind importanţa acestui nou lectorat pentru promovarea şi studierea limbii române în mediul universitar britanic”.

Lectoratul de limba română de la Cambridge este finanţat integral de statul român, prin intermediul Institutului Limbii Române (ILR) condus de prof. Daiana Theodora Cuibus, precizează Ambasada.