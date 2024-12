VIDEO Catedrala Notre-Dame se redeschide după 5 ani de la incendiu: Zeci de lideri participă la eveniment / Discuții trilaterale Trump-Zelenski-Macron, înainte de ceremonie

Catedrala Notre-Dame din Paris s-a redeschis sâmbătă după mai bine de cinci ani de muncă desfășurată la viteză maximă, în cadrul unui eveniment la care au participat zeci de șefi de stat, printre care președintele Volodimir Zelenski și președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, dar și miliardarul Elon Musk, aliatul acestuia, și prințul William, relatează AFP.

Președintele ales al SUA, Donald Trump, a purtat sâmbătă discuții trilaterale la Paris cu președintele francez Emmanuel Macron și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenskii, a anunțat Elysee.

