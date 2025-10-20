Câteva zeci de trenuri CFR Călători vor fi anulate începând de marți, din cauza datoriilor pe care operatorul le are față de CFR Infrastructură. Alte suspendări urmează în noiembrie

CFR SA, manager al infrastructuri feroviare, anunță că peste 40 de trenuri CFR Călători vor fi suspendate temporar începând cu data de 21 octombrie, iar în noiembrie urmează o altă rundă de suspendări. CFR SA spune că CFR Călători are datorii de 100 milioane lei.

În total vor fi afectate peste 60 de trenuri în toate zonele țării. În prima rundă vor fi trenuri Regio, iar în a doua etapă, în 7-10 noiembrie, vor fi aproximativ 20 de trenuri InterRegio (de parcurs mai lung).

„CFR SA anunță că, începând cu data de 21 octombrie 2025, ora 00:01, se suspendă temporar circulația unui număr de trenuri operate de CFR Călători, ca urmare a neachitării la termen a sumelor restante aferente achitării Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (T.U.I.), conform obligațiilor contractuale”. anunță compania.

CFR SA spune că aceste măsuri au caracter temporar, urmând ca circulația trenurilor să fie reluată, imediat ce restanțele vor fi achitate integral.

La această dată, sumele restante aferente achitării T.U.I.-ului se ridică la 100.203.237,65 lei.

Trenuri Regio suspendate începând cu 21.10.2025, ora 00:01



• R 5431, R 5432: Bacău – Suceava Nord și retur;

• R 5539, R 5540: Pașcani – Suceava Nord și retur;

• R 5568, R 5570: Botoșani – Suceava Nord și retur;

• R 7035, R 7038 (din 25.10.2025): București Nord – Urziceni și retur;

• R 8003: București Obor – Fetești;

• R 8005: București Obor – Constanța;

• R 5106, R 5107: Mărășești – Buzău și retur;

• R 5071, R 5072: Brazi – Buzău și retur;

• R 3030: Brașov – București Nord;

• R 3029: București Nord Gr. B – Brașov;

• R 3115, R 3116, R 3117, R 3118: Timișoara Nord – Oradea și retur;

• R 3126, R 3129: Gurahonț – Arad și retur;

• R 3127, R 3128: Arad – Brad și retur;

• R 4105, R 4106: Bistrița Nord – Cluj Napoca și retur;

• R 5002, R 5003, R 5016, R 5017: Buzău – București Nord și retur;

• R 4331, R 4338: Oradea – Halmeu și retur;

• R 4332: Satu Mare – Oradea;

• R 4401, R 4402, R 4405, R 4406: Satu Mare – Halmeu și retur;

• R 4502: Siculeni – Brașov;

• R 4533, R 4536: Târgu Mureș – Războieni și retur;

• R 2441, R 2443: Târgu Mureș – Sibiu și retur;

• R 2445, R 2447: Teiuș – Târgu Mureș și retur;

• R 2560, R 2561: Mediaș – Sibiu și retur;

• R 2563: Sibiu – Sighișoara;

• R 2564: Beia Hm – Sibiu;

• R 2567, R 2568: Sibiu – Sighișoara și retur.

Trenuri InterRegio (IR) suspendate începând cu 07.11.2025, până la noi dispoziții



• IR 1634 și IR 1633: Brașov – București Nord și retur;

• IR 1661 și IR 1662: București Nord – Iași și retur;

• IR 1571 și IR 1574: București Nord – Galați și retur;

• IR 1599 și IR 1590: București Nord – Drobeta Turnu Severin și retur;

• IR 1531: Timișoara Nord – Baia Mare;

• IR 1530: Baia Mare – Timișoara Nord (anulat din 08.11.2025);

• IR 1532: Satu Mare – Timișoara Nord;

• IR 1533: Timișoara Nord – Satu Mare (anulat din 10.11.2025);

• IR 1537 și IR 1539: Timișoara Nord – Oradea și retur;

• IR 1743 și IR 1744: Arad – Oradea și retur;

• IR 1745 și IR 1746: Târgu Mureș – Cluj Napoca și retur.