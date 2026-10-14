Câți ani va petrece în închisoare bărbatul condamnat pentru uciderea lui Tupac

Duane „Keffe D” Davis, un fost lider al unei grupări interlope din Los Angeles, a fost condamnat la zeci de ani de închisoare pentru orchestrarea uciderii în 1996 a rapperului american Tupac Shakur, informează agenția DPA, citată de Agerpres.

Judecătoarea Carli Kierny a pronunțat sentința de 40 de ani de închisoare marți în Las Vegas, la circa șase săptămâni după ce Davis, în vârstă de 63 de ani, a fost găsit vinovat. Davis a compărut în fața instanței încătușat și a anunțat prin intermediul avocatului său că va face apel.

Shakur a fost unul dintre cei mai de succes și influenți rapperi ai anilor 1990 și a vândut milioane de albume în lumea întreagă. Interpretul unor hituri precum „California Love” și „Changes” a fost împușcat pe 7 septembrie 1996, când se afla într-o mașină în Las Vegas.

El a murit în spital șase zile mai târziu, la vârsta de 25 de ani.

Tupac Shakur, FOTO: Columbia Pictures / AFP / Profimedia

Condamnare la peste 30 de ani de la moartea lui Tupac

Procurorii nu l-au acuzat pe Davis că el a fost cel care a tras cu arma, ci au argumentat că fostul lider al bandei South Side Compton Crips a organizat atacul ca parte a unei dispute între grupări rivale și că tot el a fost cel care a furnizat arma crimei. Potrivit legislației din Nevada, persoanele care contribuie la o crimă pot fi condamnate pentru omor.

Davis a fost arestat la Las Vegas în 2023 și acuzat de crimă, printre alte infracțiuni. A pledat nevinovat.

Cazul a rămas ani de zile neelucidat din cauza probelor insuficiente. Potrivit poliției, chiar declarațiile lui Davis i-au ajutat pe anchetatori să facă progrese.

Davis a spus în mod repetat în interviuri și în autobiografia sa că s-a aflat în Cadillacul de culoare albă din care s-au tras gloanțele. A mai spus și că este singurul ocupant supraviețuitor al mașinii și le-a spus anchetatorilor în 2008 că nepotul lui a fost cel care a tras gloanțele fatale.

Avocatul apărării Michael Sanft a încercat să discrediteze acele declarații, prezentându-l pe Davis ca pe un mincinos care inventase aceste povești pentru a face profit. În cadrul procesului, nu a fost administrată nicio dovadă materială care să-l plaseze pe Davis la locul faptei.