Câți bani primesc laureații Premiului Nobel

Câștigătorii premiilor Nobel, acordate de către Academia Suedeză, primesc câte 11 milioane de coroane suedeze (1,2 milioane de dolari), conform Reuters. Joi, a fost decernat Premiul Nobel pentru Literatură, iar vineri va fi aflat câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace.

Academia Regală Suedeză de Științe a anunțat joi după-amiază că Premiul Nobel pentru literatură a fost acordat în 2025 scriitorului maghiar László Krasznahorkai „pentru opera sa impresionantă și vizionară care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei”.

Premiul are o valoare de 11 milioane de coroane suedeze (1,2 milioane de dolari), scrie Reuters.

Când au fost acordate primele premii Nobel, în 1901, suma era de 150.782 de coroane pentru fiecare categorie.

În ultimii ani, suma a fost ajustată de mai multe ori. În 2012, aceasta a fost redusă de la 10 milioane de coroane la 8 milioane de coroane, în contextul în care a fost iniţiat un program amplu de consolidare a finanţelor Fundaţiei Nobel. În 2017, valoarea premiului a fost majorată de la 8 milioane de coroane la 9 milioane de coronae. În 2020, aceasta a fost majorată la 10 milioane de coronae, iar în 2023 valoarea premiului a fost majorată la 11 milioane de coroane suedeze.

Premiile Nobel au fost create de Alfred Nobel, un om de afaceri şi chimist suedez din secolul al XIX-lea. El deţinea peste 300 de brevete, dar faima sa înainte de premii se datora inventării dinamitei prin amestecarea nitroglicerinei cu un compus care făcea explozivul mai stabil.

Dinamita – care a devenit populară în construcţii, minerit şi industria armamentului – l-a făcut pe Nobel un om foarte bogat. Spre sfârşitul vieţii, el a decis să-şi folosească vasta avere pentru a finanţa premii anuale „celor care, în anul precedent, au adus cele mai mari beneficii omenirii”.

Primele premii Nobel – în medicină, fizică, chimie, literatură şi pace – au fost acordate prima dată în 1901, la cinci ani de la moartea sa. În 1968, Banca Centrală a Suediei a creat un al şaselea premiu, pentru economie.