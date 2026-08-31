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Actualitate

Câți kilometri de autostradă are România acum, după inagurarea de luni de pe Autostrada Moldovei. Ce alte loturi mai au șanse de deschidere în acest an

Victor Cozmei
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Luni după-amiază au fost dați în trafic circa 47 de km din Autostrada „Moldovei” A7, de la Adjud – Nord până la Varianta de Ocolire Bacău care a fost conectată astfel la rețeaua de drumuri de mare viteză.

  • Oată cu finalizarea și a nodului rutier Bacău Nord în următoarele zile, în total vor fi deschiși circulației circa 258 de km de autostradă din cei 335 de km ai A7 până la Pașcani.
  • Împreună cu cei 47 de km din A3 din București până la Dumbrava, șoferii vor avea circa 305 km de autostradă neîntreruptă din Capitală până în inima Moldovei.
  • Alți 77 de km de la Bacău la Pașcani au ratat termenul PNRR, dar vor fi deschiși traficului în curând, două loturi având șanse chiar pentru inaugurare în acest an.
  • De la Pașcani la Suceava și mai departe la Siret au fost semnate contracte pentru execuție și autostrada va fi finanțată prin mecanismul SAFE, program cu termen anul 2030.