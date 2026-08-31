Câți kilometri de autostradă are România acum, după inagurarea de luni de pe Autostrada Moldovei. Ce alte loturi mai au șanse de deschidere în acest an

Luni după-amiază au fost dați în trafic circa 47 de km din Autostrada „Moldovei” A7, de la Adjud – Nord până la Varianta de Ocolire Bacău care a fost conectată astfel la rețeaua de drumuri de mare viteză.

Câți kilometri de autostradă și drumuri expres are România acum

România a început acest an cu o rețea de autostrăzi și drumuri expres aflate în exploatare de aproximativ 1.416 km.

Până acum, în acest an, în România s-au deschis traficului circa 59 de km de autostradă – 12,24 km pe Autostrada A3 între Zimbor și Poarta Sălajului la început de august și acum cei circa 47,1 km din A7 de la Adjud la Bacău.

Astfel, rețeaua de autostrăzi a României a crescut în prezent la aproape 1.475 km.

În 2025, în total, s-au deschis traficului 146,5 km, însă recordul absolut de până acum a fost în 2024 când au fost deschiși traficului nu mai puțin de 195 km de autostradă și drum expres. Această bornă încă ar mai putea fi depășită în 2026.

Ce autostrăzi mai au șanse să fie deschise în 2026

În continuarea A7, din cele trei loturi care însumează circa 77 de km de la Bacău la Pașcani, autoritățile de la Transporturi vor să deschidă primele două loturi, după cum a explicat recent pentru HotNews secretarul de stat Horațiu Cosma.

În total sunt 49 de km, de la Bacău Nord până la Săbăoani, la nord de Roman. Al treilea lot, de la Săbăoani la Pașcani, circa 28 de km, va fi gata anul viitor.

Mai departe, după cum estimează și Asociația Pro Infrastructura, vor mai fi deschideri pe A0 Centura Capitalei (30,5 km), A1 Curtea de Argeș-Tigveni (10 km), A3 Nădășelu-Zimbor (30 km) și A3 Suplacu de Barcău-Biharia (55 km).

A0 Nord, Lot 1 – 17,5 km

A0 Nord, Lot 3 – 8,6 km

A0 Nord, Lot 4 – 4,4 km

A1 Tigveni – Curtea de Argeș – 10 km

A3 Nădășelu – Zimbor – 30 km

A3 Suplacu de Barcău – Chiribiș – 26,3 km

A3 Chiribiș – Biharia – 28,5 km

A7 Bacău – Trifești – 30 km

A7 Trifești – Săbăoani – 19 km

Drumul Expres Brăila – Galați – 11 km

TOTAL: circa 185 km rămași de inaugurat în 2026

2026 încă poate fi cel mai prolific an în materie de km noi de autostradă

La acest bilanț, dacă adăugăm deja cei circa 59 de km deja deschiși traficului, am putea avea la final de an un total de peste 244 km noi de autostradă și drum expres.

Astfel, în situația în care aceste previziuni se îndeplinesc, România poate ajunge ca la final de an să aibă o rețea de autostrăzi și drumuri expres care să depășească 1.660 de km.