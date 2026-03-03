Câți români au cerut ajutor pentru repatriere din Orientul Mijlociu. Anunțul MAE

Peste 3.000 de cetățeni români aflați în țări afectate de izbucnirea războiului din Iran au solicitat în mod concret ajutor pentru repatriere, a anunțat, marți, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Andrei Țărnea, potrivit Agerpres.

„Continuăm să primim telefoane pe liniile de urgență consulară sau în centrala direcției consulare a MAE, fie care solicită informații, fie care solicită asistență. Suntem la circa 3.000 și ceva de cetățeni care solicită în mod concret ajutor pentru repatriere și avem în atenție un număr de circa 15-16.000 de cetățeni în regiune”, a precizat ministerul.

El a subliniat că cei 15-16.000 de cetățeni pe care i-a menționat nu reprezintă totalul românilor prezenți acum în aceste state ci doar numărul celor aflați în evidența MAE.

Pentru a gestiona situația, ministerul a mărit personalul consular dedicat liniilor telefonice. De asemenea, instituția a anunțat că face demersuri astfel încât autoritățile din țările gazdă să ofere sprijin cetățenilor care rămân fără cazare sau se află în situații deosebite.

„Continuăm să primim mesaje de la cetățeni, și mai ales de la familii sau prin media, că rămâne dificultatea de a contacta consulatele. Mă tem că aceasta va rămâne persistent pe durata crizei pentru că, având în vedere numărul de persoane, nu există fizic capacitatea de a prelua simultan atâtea telefoane. În mod particular afectat sunt Dubai și Abu Dhabi, deci Emiratele Arabe Unite. În rest, situația s-a clarificat”, a spus Andrei Țărnea.

El a mai precizat că eforturile comunității internaționale și ale României se îndreaptă spre dezescaladare, astfel încât condițiile de securitate să fie întrunite pentru reluarea circulației aeriene normale.

„Pe parcursul zilei de ieri, al nopții și al primei părți a zilei de astăzi au continuat lovituri aeriene în țări din spațiul Orientului Mijlociu, nu doar în Israel și în Iran, dar au fost atacuri cu drone și rachete în Bahrain, în zone industriale din Emiratele Arabe Unite, într-un port comercial din Oman. Pe acest fond, spațiile aeriene ale statelor din regiune sunt fie închise complet, în multe cazuri, fie operează cu deschiderea temporară”, a spus el.

Primele repatrieri de la izbucnirea războiului din Iran au avut loc luni seară. Două zboruri operate de Tarom au adus 318 români, pelerini și turiști. Aceștia au plecat din Israel în Egipt pe cale terestră în urma ripostei Iranului, iar din Egipt au fost repatriați.