Cauza morții lui Felix Baumgartner, stabilită de anchetatorii italieni: „O simplă eroare umană”

Justiţia italiană a dezvăluit cauzele morţii tragice a lui Felix Baumgartner, decedat pe 17 iulie la Porto Sant’Elpidio, în Italia, explicația fiind, potrivit procurorului care a anchetat cazul, „o simplă eroare urmană”, informează News.ro.

Celebrul paraşutist austriac, în vârstă de 56 de ani, partenerul de viaţă al vedetei TV Mihaela Rădulescu, a fost victima unui accident de parapantă motorizată. El s-a prăbuşit într-un complex de vacanţă în timpul unui zbor de rutină.

Citat de cotidianul german Bild, procurorul din Fermo, Raffaele Iannella, a prezentat concluziile anchetei. „O expertiză tehnică a stabilit că accidentul a fost cauzat de o simplă eroare umană”, a declarat acesta, eliminând ipoteza unor probleme mecanice sau a unui defect al echipamentului lui Baumgartner.

Acesta „nu a reuşit să scoată parapanta din spirală” odată ce a început spirala de cădere, ceea ce a dus la o pierdere rapidă de altitudine.

Potrivit procurorului, tocmai această spirală a provocat catastrofa. În ciuda experienţei sale vaste, legenda paraşutismului nu a reuşit să iasă din spirală, eşuând să activeze comanda din dreapta a parapantei, necesară în astfel de situaţii de urgenţă. „Acest lucru a dus la pierderea controlului asupra aparatului şi la imposibilitatea de a ieşi din spirală”, a precizat ea.

Paraşuta de rezervă, care s-a deschis cu doar câteva secunde înainte de impact, nu a putut să-i salveze viaţa lui Baumgartner.

Rudele austriacului şi avocaţii săi au obţinut acum raportul tehnic pentru a clarifica responsabilitatea şi a analiza eventualele consecinţe legale.

Cine a fost Felix Baumgartner

Felix Baumgartner, celebrul parașutist austriac renumit pentru saltul din stratosferă, a murit joi, 17 iulie 2025, în timpul unui accident tragic de parapantă în Porto Sant’Elpidio, provincia Fermo, Italia. Avea 56 de ani și era într-o relație de peste un deceniu cu Mihaela Rădulescu.

Pe 14 octombrie 2012, Felix Baumgartner a sărit de la o altitudine de aproape 38.000 de metri, atingând o viteză maximă de 1.357,6 km/h – depășind astfel bariera sunetului. Saltul i-a adus mai multe recorduri mondiale: cea mai mare altitudine atinsă de un om cu un balon cu heliu, cel mai înalt salt cu parașuta și cea mai mare viteză în cădere liberă. Performanța sa a rămas un moment emblematic în istoria parașutismului și a explorării umane – deși recordul a fost depășit în 2014 de Alan Eustace.

Născut în Salzburg, Austria, în 1969, Felix a început să practice parașutismul la vârsta de 16 ani, iar mai târziu și-a perfecționat abilitățile în cadrul echipei de demonstrații și competiții a armatei austriece. În 1988, a început să facă demonstrații de parașutism pentru Red Bull, se arată în biografia publicată pe site-ul propriu.

Până în anii ’90, Felix a simțit că a atins limitele parașutismului tradițional, așa că și-a extins abilitățile prin BASE jumping – sărituri cu parașuta de pe obiecte sau formațiuni fixe –, unul dintre cele mai extreme și periculoase sporturi din lume.

A stabilit 14 recorduri mondiale în sărituri BASE realizate în diverse colțuri ale lumii, fiind un pionier care a deschis drumul pentru parașutiștii din întreaga lume, pentru care a devenit o sursă de inspirație. Dincolo de BASE jumping, Felix a fost primul om care a traversat Canalul Mânecii cu o aripă din fibră de carbon și primul care a zburat în paralel cu un avion.

Felix Baumgartner a avut o relație de peste zece ani cu Mihaela Rădulescu, vedetă de televiziune din România. Cei doi s-au cunoscut în 2014, în cadrul unui interviu realizat de Mihaela pentru Red Bull, iar relația lor a fost confirmată public în luna decembrie a aceluiași an.