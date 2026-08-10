Cazul „ambulanței” de la Cluj: Cât plătește statul pentru cei 7 oameni arestați sub acuzația că au atacat mașina cu topoare și bâte

Patru dintre cei şapte inculpaţi plasați în preventiv 30 de zile, prin decizia Judecătoriei Dej, sub acuzaţia că au atacat cu pietre, bâte şi topoare ambulanţa care preluase un pacient din comuna clujeană Recea-Cristur au contestat măsura preventivă.

Tribunalul Cluj va fi instanţa care va judeca dosarul, scrie luni News.ro.

În dosarul deschis după vandalizarea ambulanţei în localitatea Căprioara, din comuna Recea-Cristur, judeţul Cluj, patru din cele șapte persoane au înaintat contestaţie la măsura arestării preventive, potrivit portalului instanţei de judecată.

Alte trei persoane, doi bărbaţi şi o femeie, au fost, de asemenea, arestate preventiv, dar sub acuzaţia de tulburare a ordinii şi liniştii publice.

Inculpaţii au posibilitatea de a contesta măsura dispusă de Judecătoria Dej în termen de 48 de ore de la pronunţarea care a avut loc luni dimineaţă.

Cât plătește Ministerul Justiției pentru fiecare inculpat

În faţa instanţei, cei şapte au cerut, prin avocaţii din oficiu care i-au reprezentat, să fie arestaţi la domiciliu sau plasaţi sub control judiciar.

Fiecare dintre inculpaţii acuzaţi că au atacat ambulanţa a fost reprezentat de câte un avocat din oficiu, pentru care statul plăteşte, din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Cluj, câte 1.304 lei pentru fiecare avocat.

„Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia, inclusiv onorariul cuvenit apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţi în cuantum de 1.304 lei fiecare, care se va achita din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Cluj”, menționează minuta Judecătoriei Dej.

Atacul, după o postare pe TikTok

Atacul asupra ambulanței a avut loc în seara zilei de 8 august 2026, în jurul orei 22:24, în localitatea Căprioara, pe fondul unor zvonuri propagate pe TikTok despre o așa-zisă „ambulanță care fură copii”, a relatat publicația Dejeanul.

Ambulanța a intervenit pentru a prelua un pacient din comună.

La intrarea în localitate, medicii au oprit pentru a cere indicaţii. Au întrebat un grup de localnici unde se află adresa. În loc de ajutor, oamenii au început să îi filmeze şi să se agite.

După ce medicii au preluat pacientul, în drum spre Spitalul din Dej, calea le-a fost blocată de un autoturism din care au coborât mai mulţi indivizi înarmaţi cu bâte şi topoare.

„Autosanitara, de tip C, se afla în timpul desfășurării unei intervenții și transporta un pacient către spital, când deplasarea acesteia a fost blocată intenționat de două autoturisme. Ulterior, mai multe persoane au agresat membrii echipajului și au vandalizat autosanitara, în timp ce personalul medical se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu și acorda asistență medicală pacientului transportat”, a anunțat duminică Departamentul pentru Situații de Urgență.

Șoferul ambulanței a fost rănit la ochi de cioburile unui geam spart și a fost operat.

„A fost solicitată de urgență intervenția structurilor de ordine publică. În pofida situației create și a agresiunii suferite, echipajul a reușit să își continue misiunea și să transporte pacientul în siguranță la Unitatea de Primiri Urgențe. În urma agresiunii, conducătorul autosanitarei a suferit un traumatism ocular, pentru care a fost necesară evaluarea medicală de specialitate și efectuarea unei intervenții chirurgicale în cursul nopții”, a mai precizat DSU.

DSU a mai spus că urmează să fie stabilit de organele competente dacă incidentul produs la Recea-Cristur a fost influențat de informațiile false și zvonurile care circulă în mediul online cu privire la presupuse „ambulanțe negre” sau ambulanțe care ar „fura copii”.

Potrivit procurorilor, cei şapte arestaţi sunt acuzaţi de distrugere şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Doi dintre inculpaţi sunt cercetaţi şi pentru împiedicarea sau îngreunarea circulaţiei pe drumurile publice, iar o femeie este acuzată şi de lovire sau alte violenţe.