Cazul fetiței care a murit la stomatolog. Colegiul Medicilor anchetează „felul în care a fost evaluată înaintea administrării anesteziei”

Colegiul Medicilor derulează o anchetă disciplinară în cazul fetiței în vârstă de 2 ani care a murit săptămâna trecută la un cabinet stomatologic din centrul Capitalei. Ancheta „va lua în discuţie felul în care a fost evaluat copilul înaintea administrării anesteziei, a sedării profunde, decizia de a da această anestezie”, a anunațat miercuri președintele Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană, într-o conferință de presă.

„Nu ne putem antepronunţa. Ceea ce pot să vă spun este că o anchetă disciplinară, care va lua în discuţie felul în care a fost evaluat copilul înaintea administrării anesteziei, a sedării profunde, decizia de a da această anestezie. Vor fi informaţii legate de felul în care s-a efectuat actul medical”, a explicat prof. dr. Cătălina Poiană.

Președintele Colegiului Medicilor a mai adăugat că „în momentul în care într-o asemenea situaţie există şi o anchetă penală, întotdeauna aceasta primează în ceea ce priveşte accesul la documente, la informaţii şi la toate înscrisurile care s-ar putea solicita şi care sunt solicitate, bineînţeles, în cadrul anchetei disciplinare.”

Fetița în vârstă de 2 ani a murit joia trecută, la o clinică stomatologică din sectorul 3 al Capitalei.

Activitatea clinicii stomatologice Crystal Dental a fost suspendată de Ministerul Sănătății, în urma controlului Inspecției Sanitare de Stat. Clinica a primit și amenzi în valoare totală de 100.000 de lei.

„În urma verificărilor, au fost constatate mai multe neconformități de natură administrativă, inclusiv funcționarea unor cabinete medicale situate la parterul imobilului fără deținerea autorizației sanitare de funcționare”, a anunțat Ministerul Sănătății luni, la finalul controlului.

Raportul de control al Inspecției Sanitare de Stat a fost înaintat Parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție „pentru analiză și continuarea demersurilor legale”, a mai precizat instituția condusă de Alexandru Rogobete.